Один из основателей Apple Стив Возняк предсказал, что биткоин станет единой мировой валютой

Стив Возняк полагает, что биткоин способен быть "родной валютой" всемирной паутины и ждет этого с большой надеждой.

Об этом американский изобретатель и программист, соучредитель компании Apple Computer рассказал в интервью CNBC.

Таким образом Возняк, выступая на конференции Money20/20, поддержал точку зрения главы Twitter Джека Дорси. Сам Дорси ранее уверял, что биткоин может превзойдет по значимости американский доллар в ближайшие 10 лет.

"Я приобретаю то, что говорит Джек Дорси, а не то, в чем я убежден, что это непременно случится, я бы этого хотел, это такое чистое мышление", - ответил Возняк журналистам CNBC.

Сам биткоин американский изобретатель назвал "чистым цифровым золотом" и "абсолютно децентрализованным" активом, поскольку он не привязан к конкретной компании и бизнес-модели.

"Биткоин математически определен, есть определенное количество биткоинов, есть способ, которым он распространяется ... и он чист, и нет человека, который отвечает за него, нет компании, и это просто ... Что-то мне говорит, что это является естественным, а природа важнее всех наших человеческих конвенций", - сказал Возняк в интервью.

Возняк приобрел свои первые биткоины по цене $700, что на $6700 меньше их сегодняшней стоимости, а позднее продал все монеты, кроме одной. Также Стив владеет двумя монетами ETH (эфирами).

В январе 2018 года НВ сообщало о том, что сооснователь корпорации Apple Стив Возняк продал свои биткоины. По словам изобретателя, он устал нервничать, наблюдая за курсом криптовалют. Возняк рассказал, что приобрел биткоины из любопытства, когда криптовалюта стоила $700 за монету, потому, что хотел "поэкспериментировать с ним". Но после того, как рынок начало лихорадить осенью прошлого года, Стив Возняк обналичил свои биткоины.