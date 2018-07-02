Обман зрения. Канадские ученые разработали плащ-невидимку

Исследователи смогли преломить луч света и сделать объекты невидимыми. Технологию собираются использовать для защиты данных.

Даже во вселенной Гарри Поттера мантия-невидимка была чем-то особенным и необычным для юных волшебников и мифических существ.

Но сегодняшние открытия в области оптики доказывают, что сделать объекты невидимыми можно и без помощи магии.

В Монреальском научно-исследовательском институте ученые изобрели технологию, которая может изменить световой луч и замаскировать объекты от человеческого глаза.

Их устройство называется спектральный невидимый плащ. Открытие стало возможным благодаря свойствам зрения человека, которое может воспринимать далеко не все частоты электромагнитного спектра.

Суть технологии проста: из-за того, что визуально человек воспринимает только взаимодействие световых лучей и объектов, на которых они отражаются, – канадские ученые решили сделать так, чтобы частота луча на входе в объект была точно такой же, как и частота луча на выходе.

Проще говоря, когда солнечный луч проходит сквозь объект, к примеру, красного цвета, мы видим, что объект действительно красный, поскольку лучи других цветов проходят сквозь него без отражения.

Используя специальный оптический фильтр, ученые смогли выровнять частоту луча на входе в объект любого цвета, чтобы он не отражался и фактически стал невидимым для человека.

Пока устройство работает только если смотреть в него под одним углом обзора. Но создатели плаща-невидимки говорят, что теоретически можно сделать объект невидимым со всех сторон.

Несмотря на то, что разработчики заявляют о прорыве в развитии невидимых технологий, оптический фильтр не собираются использовать для маскировки людей или других живых объектов.

Система преломления луча может найти отклик в защите телекоммуникаций, где для передачи информации используют широкополосные световые волны. Скрыв определенные частоты этих волн, компании смогут защитить себя от недоброжелателей, которые отслеживают электромагнитный луч и получают доступ к информации.

Ранее, главной проблемой маскировки было то, что частота световых волн изменялась больше вокруг объекта, чем непосредственно через него. Вдобавок, устройства изменяли световые лучи с разными промежутками времени, и сделать объект невидимым полностью не получалось.

«Наше решение позволяет избежать этой проблемы и делает так, чтобы волна проходила прямо через объект, без каких-либо взаимодействий с ним» – прокомментировал сотрудник научно-исследовательского института Луис Корте.