Nvidia показала искусственный интеллект, который восстанавливает поврежденные изображения

Исследователи Nvidia разработали новую технологию искусственного интеллекта, которая может восстанавливать поврежденные снимки или удалять контент из изображений.

Этот метод, называемый "графическим рисунком", похож на функцию "автообновления контента", которую Adobe добавила в Photoshop CS5 в конце 2000-х годов, отмечает Bleeping Computer.

Разработчики из Nvidia говорят, что новая технология рисования изображений "может быть реализована в программном обеспечении для редактирования фотографий" и выполняет те же действия, что и автозаполнение в Photoshop.

"Предыдущие подходы сосредоточились на прямоугольных областях, расположенных вокруг центра изображения, и часто полагаются на дорогостоящую пост-обработку. Наша модель эффективно обрабатывает области любой формы, вне зависимости от размера или расстояния от границ изображения", - отметили в Nvidia.

Исследователи Nvidia говорят, что они обучили алгоритм, используя 55 116 масок для случайных отверстий и линий произвольных форм и размеров. Эти маски были использованы для удаления содержимого из исходных изображений. Затем алгоритму показали изображение выреза и его первоначальную форму, чтобы научить его, как восстановить недостающие пиксели.

Далее исследователи подтвердили точность своего алгоритма с помощью еще 25 000 масок, но не показали алгоритму исходного изображения, заставив его самостоятельно восстановить недостающие части изображения.

Ранее НВ сообщало, что коллектив российских ученых разработал метод, который обучает компьютер распознавать пол человека по написанному им тексту с точностью до 80 процентов.