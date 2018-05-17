Новый iPhone будет определять владельца по венам на лице

Apple запатентовала новую технологию распознавания лица, которая будет включать биометрическое сканирование вен пользователя.

Такая форма биометрической аутентификации могла бы потенциально различать близнецов, сообщает Apple Insider.

Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало патент во вторник. Впервые заявка была подана еще 12 ноября 2015 года, патент описывает использование инфракрасного излучателя и приемника, который может обнаруживать образцы кровеносных сосудов ниже поверхности кожи.

Система состоит из оптического передатчика, который испускает несколько импульсов инфракрасного света в сторону тела пользователя, например, руки или лица. Инфракрасный свет может проходить через кожу и отражаться от вены пользователя, при этом отраженный свет захватывается устройством, которое способно принимать инфракрасные лучи.

Затем данные, генерируемые отраженным ИК-светом, обрабатываются для генерации изображения кровеносных сосудов в пределах определенной области. Основываясь на времени пролета импульсов, этот метод можно также использовать для создания трехмерной карты поверхности тела.

В патенте Apple отмечает, что существующие системы аутентификации на основе вен для рук считаются очень точными "из-за сложности вен в руке". Поскольку указанные структуры являются внутренними по отношению к телу, для человека было бы чрезвычайно сложно создать пригодную для использования копию, особенно при использовании вместе с другими биометрическими системами.

Поскольку визуализация вены бесконтактна, она также "облегчает гигиенические проблемы", связанные с другими системами, которые используют отпечатки пальцев.

Отметим, что пока речь идет только о правах на новую систему биометрической верификации. У Apple много разных патентов, но далеко не все технологии компании сейчас используются в выпущенных продуктах.