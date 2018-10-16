16 октября 2018, вторник

Новый GPS. Китай выводит на орбиту собственную навигационную систему

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Китай запускает собственную навигационную систему

Китай запускает собственную навигационную систему

В Китае запустили в космос еще два спутника для навигационной системы BDS. Новая навигация может быть точнее и функциональнее GPS.

Cпутники полетели на орбиту с космодрома сичан на ракете-носителе Long March 3B.

Согласно The Next Web, Китайская народная республика готовит собственную навигационную систему BDS (BeiDou Navigation Satellite System), которая должна стать альтернативой амриканскому GPS.

Навигация BDS должна предоставить точность до 2,5 м - почти в 10 раз больше, чем у действующей GPS. 

Cистема будет важной не только для армии Китая, но и для предоставления сервисов коммуникации, картографии, монтиоринга погоды, поисковых и спасательных операций и т.д. BDS даже формирует основу для китайской индустрии беспилотных автомобилей.

Запуск спутников состоялся в рамках так званого "Космического Шелкового пути" - проекта КНР по увеличению прибыли от спутниковой навигации. 

К 2020-му Китай планирует установить 35 среднеорбитальных спутников на высоте около 22 тыс. км и дополнительные 8 спутников на геостационарной и геосинхронной орбитах (более 35 тыс. км).

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