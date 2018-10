Новый GPS. Китай выводит на орбиту собственную навигационную систему

В Китае запустили в космос еще два спутника для навигационной системы BDS. Новая навигация может быть точнее и функциональнее GPS.

Cпутники полетели на орбиту с космодрома сичан на ракете-носителе Long March 3B.

China has just confirmed success of launch two more Beidou navigation satellites, but also tested parachutes for landing expended boosters