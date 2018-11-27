Новое топливо. В Норвегии круизные суда будут ходить на мертвой рыбе

Норвежский круизный оператор Хуртигрутен решили использовать на своих лайнерах биогаз из отходов рыбной промышленности.

В распоряжении компании находится флот из 17 кораблей, и к 2021 году она планирует перевести по крайней мере шесть из них на использование биогаза, пишет Science Alert.

В Норвегии хорошо развита рыбная промышленность, а отходы смешивают с другими органическими отходами для производства топлива: жидкого биогаза.

"То, что другие считают проблемой, мы рассматриваем как ресурс и решение. Внедрив биогаз в качестве топлива для круизных судов, Хуртигрутен станет первой круизной компанией, которая будет снабжать корабли топливом не на основе твердых ископаемых", - сказал исполнительный директор компании Дэниел Скьельдам.

Все это является частью плана Хуртигрутена к 2050 году полностью нейтрализовать углерод. По словам представителя компании, первый корабль может быть готов уже в следующем году.

Это заявление появилось после того, как капитан судна круизного корабля P&O был оштрафован на 100 000 евро, поскольку он сжигал топливо, содержащее серу в количестве, превышающем европейский лимит.

125-летняя компания, владеющая 17 круизными судами, также запрещает использование одноразовых пластмасс на своих лайнерах. Отмечается, что по уровню выбросов вредных газов один большой круизный лайнер может произвести за день столько же вреда, сколько миллион автомобилей на дороге.