Новая экспедиция к МКС может стартовать уже в декабре

Предварительный план пусков к Международной космической станции предусматривает отправку очередной экспедиции 3 декабря.

Нынешний экипаж станции должен вернуться на Землю 20 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Даты предварительные, их еще предстоит утвердить на заседании аварийной комиссии 30 октября", — сказал собеседник агентства.

По его словам, между этими датами состоится выход российских космонавтов в открытый космос для обследования "дырки" в Союзе МС-09.

Ранее представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что график запусков назначат после завершения работы комиссии по расследованию аварии ракеты Союз-ФГ.

"Все будет зависеть от того, когда будет решение госкомиссии и когда произойдет разморозка полетов к МКС", — сказал он.

В Роскосмосе сообщали, что окончательный отчет по аварии корабля Союз МС-10 и рекомендации предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены уже 30 октября.

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Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

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Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.

Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.

После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.