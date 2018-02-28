Nokia и Vodafone планируют развернуть на Луне 4G-сеть

Немецкая космическая компания PTScientists после подписания соглашения с Vodafone и Nokia займется созданием лунной 4G-сети для трансляции HD-видео на Землю.

Кроме того, эта компания в партнерстве с Audi разрабатывает два квадроцикла для запуска на Луну, сообщает Engadget.

Базовая станция Vodafone будет связываться с роверами, когда они соберут изображения и видео различных лунных объектов. Сеть 4G будет использовать частотный диапазон 1800 МГц для передачи видео высокой четкости в автономный навигационный модуль (ALINA), который затем подключится к PTScientists в Берлине.

Nokia делает космическое оборудование, которое весит менее одного килограмма. 4G более энергоэффективен, чем аналоговое радио, и позволит передавать больший объем данных между роверами и станцией ALINA.

"Мы очень рады, что Vodafone был выбран технологическим партнером. Эта важная миссия заключается в поддержке, среди прочего, разработки новых космических технологий для будущих сетей передачи данных, обработки и хранения данных и будет способствовать развитию инфраструктуры связи, необходимой для научных кругов, промышленности и учебных заведений при проведении лунных исследований", - сказал Маркус Уэлдон из Nokia.

По его словам, проект важен "для многих заинтересованных сторон и человечества в целом". Уэлдон отметил, что запуск аппаратуры на Луну запланирован в 2019 году.

Ранее НВ сообщало, что частная немецкая компания PTScientists разрабатывает два ключевых элемента для полета на спутник Земли: отвечающий за посадку на Луну модуль ALINA и два лунохода Audi Quattro Lunar для исследований на поверхности спутника. Роверы будут работать от солнечных батарей, их оснастят камерами высокой четкости.