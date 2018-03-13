Нелегальные спутники. На орбиту Земли без разрешения отправили четыре устройства

Американский стартап Swarm Technologies, судя по всему, выпустил на орбиту не лицензированные спутники.

У компании не было разрешения от правительства США на отправку этих космических аппаратов, пишет The Verge.

Четыре американских наноспутника под названием SpaceBee-1, 2, 3 и 4 были выведены на орбиту в январе 2018 года индийской ракетой-носителем Polar Satellite Launch Vehicle. Но они вообще не должны были оказаться в космосе, поскольку не получили одобрения Федеральной комиссии по связи США (FCC), а значит, не были приписаны к своей частоте и не были учтены как потенциальный космический мусор.

Спутники предназначены для отработки новой системы связи на основе космического "интернета вещей", которая, по утверждениям создателей стартапа, должна быть на несколько порядков быстрее современных.

Swarm Technologies первоначально планировала получить одобрение правительства на запуск этих космических аппаратов. Однако заявление было отклонено за месяц до январского запуска, согласно письму Энтони Серафини, начальника отдела экспериментального лицензирования в FCC.

Отказ был связан с размером космических аппаратов SpaceBee. Четыре спутника меньше, чем стандартный CubeSat, то есть меньше, чем 10 сантиметров во всех трех измерениях. FCC обеспокоена тем, что такой размер затруднит отслеживание спутников с помощью Сети космического наблюдения (SSN) - массива наземных радиолокаторов, который эксплуатируется военными США для отслеживания мусора на орбите.

"Если их трудно отследить и вы хотите знать в будущем "может ли эта штука столкнуться с моим спутником?", ответ может быть ошибочным, потому что мы просто не знаем, где они находятся", – объясняет Брайан Веден, эксперт по космосу в Фонде Secure World, организации, которая специализируется на космической безопасности.

Swarm Technologies предложила добавить дополнительные технологии к своим спутникам, чтобы их было легче отслеживать - например, радиолокационные отражатели, которые улучшали бы сигнал космических аппаратов до сети наблюдения, но в конечном итоге в FCC не одобрили эту идею.

По данным СМИ, Swarm Technologies попытается запустить еще одну партию из четырех спутников на предстоящем полете ракеты Electron. Однако создатели ракеты, новозеландская компания Rocket Lab, сообщили журналистам, что не будут запускать на орбиту "тех, кто не имеет надлежащего лицензирования".

Нелегальный запуск, похоже, был организован компанией Spaceflight. В Федеральной комиссии по связи журналистам подтвердили, что "знают о ситуации и изучают этот вопрос". Журналисты обратились к Swarm Technologies за комментариями, но пока не получили ответа. В то же время, последствия для Swarm Technologies все еще неясны, поскольку раньше подобного в мире не случалось.