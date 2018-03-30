Нейросеть обучили определять вероятность смерти человека

Разработчики из российской компании Gero представили искусственный интеллект, который может предсказать вероятность смерти человека.

Статья о новой разработке в сфере искусственного интеллекта опубликована в авторитетном журнале Nature в конце марта 2018, пишет Хайтек.

Технология учитывает, что старение человека сопровождается увеличением риска болезни и вероятности смерти. Однако нейросеть также учитывает биологический возраст человека и пытается определить насколько старыми или молодыми являются его ткани и органы по сравнению с их типичным устройством у людей соответствующей возрастной категории.

"Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером" — отметил руководитель проекта Петр Федичев.

Для обучения нейросети разработчики использовали данные из медицинских карт 10 тысяч человек, которые были собраны в ходе исследования в США. Там содержалась информация о том, как себя чувствовали люди с разным состоянием здоровья и разными заболеваниями во время непрерывного ношения фитнес-трекера. При этом показатели фиксировались в нескольких состояниях — во время физических нагрузок, в состоянии покоя, после резкого увеличения сердцебиения и так далее.

"Мы использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы", - подчеркнул Федичев.

Алгоритм обращал внимание на неблагоприятные тенденции: связывал определенные повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов. В результате искусственный интеллект выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения.

Ученые рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям — они смогут определить группу риска дистанционно. В компании разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма, Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно установить на смартфон.

Ранее НВ сообщало, что в Лондоне разработали искусственный интеллект, который способен предсказывать смерть пациентов с болезнями сердца. Программное обеспечение изучает анализ крови и сканирует ритм сердца. Точность предсказаний искусственного интеллекта из Лондонского института медицинских наук составляет около 80%.