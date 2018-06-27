Недолго фраер танцевал. Марка Цукерберга могут уволить из Facebook

Основателя Facebook Марка Цукерберга могут лишить его компании. Инвесторы считают, что в последних проблемах социальной сети виноват именно он.

Facebook встретился с негодованием не только среди пользователей и госструктур, но и среди собственных инвесторов. Как оказалось, некоторые крупные акционеры винят Марка Цукерберга во всех проблемах компании и хотят убрать его из должности председателя, назначив основателя Facebook обычным управляющим директором.

Business insider пообщался с шестью инвесторами Facebook, которые владеют акциями соцести на сумму около трех миллиардов долларов.

Похоже, что вложившим в Facebook разные суммы денег не нравится авторитарная власть Цукерберга над компанией. Несмотря на то, что сам Марк владеет менее 30% акций своего предприятия и большинство ценных бумаг принадлежит другим инвесторам, за 34-летним мультимиллиардером остается право последнего голоса и принятия конечно решения.

У нас есть сомнения по поводу совета директоров

«У нас есть сомнения по поводу совета директоров. Похоже, что компания не знает кому нужно делегировать определенные обязанности, что приводит к проблемам с репутацией и законом» – сказал финансовый инспектор штата Нью-Йорк Скотт Стрингер, который контролирует около $895 млн акций Facebook через городские пенсионные фонды.

Все недовольные акционеры сошлись на мнении, что в руках Марка Цукерберга сконцентрировано слишком много власти и его решения, порой, выглядят диктаторскими.

Инвесторы замахнулись на самое святое – они хотят сделать Цукерберга управляющим директором компании, а на должность председателя Facebook нанять независимого представителя.

По последним аналитическим данным компании, более 80% независимых акционеров Facebook поддерживают эту идею и хотят забрать часть полномочий у Цукерберга.

Инвесторы, которых проинтервьюировал Business insider, объясняют, что совмещение двух наивысших должностей в компании не может привести ни к чему хорошему.

Кто-то говорит, что основатель Facebook сам себе бос, и не считается ни с чьим мнением, а некоторые и вовсе сравнивают его с олигархами-автократами 19 столетия.

Марк Цукерберг пока довольно пассивно реагирует на предложения своих акционеров. В недавнем официальном заявлении Facebook сказано, что компания уверена в своей структуре – как лучшему совмещению интересов инвесторов и эффективного управления.

По их мнению, разделение должностей между двумя людьми приведет к непостоянности, замешательству и неэффективности совета директоров и их менеджерских функций.

Вопреки многочисленным скандалам и массовой критике Facebook, сейчас акции соцсети находятся на рекордной за всю историю отметке в 200$. Критичное падение из $185 до $157 произошло в конце марта 2018-го, когда скандалы с использование персональных данных пользователей Facebook достигли своего пика.

Тем не менее, ситуация быстро нормализировалась и сейчас компания продолжает показывать экономический рост. Нужно ли менять коня на переправе? Да и существует ли эта переправа вообще?

Напомним, созданный 21-летним студентом Гарварда сайт для общения «книга лиц» чуть больше чем за 10 лет собрал почти треть населения планеты.

Facebook размыл абсолютно все границы, объединив мировое общество перед монитором компьютера. Теперь же эта соцсеть демонстрирует какие последствия могут быть от подобных объединений и консолидирования огромного количества ресурсов в руках заинтересованных лиц.