05 октября 2018, пятница

Не успели. Первый пилотируемый корабль SpaceX стартует не раньше 2019 года

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Капсула корабля Dragon в представлении художника
Иллюстрация: NASA

Капсула корабля Dragon в представлении художника

NASA объявило, что первый пробный полет капсулы SpaceX Dragon для космонавтов состоится не ранее января 2019 года.

Такое решение принято из-за графика стыковки Международной космической станции, сообщает Space.com

Компания и космическое агентство все еще планируют подготовить все системы к запуску в декабре, к дате, которую NASA и SpaceX объявили ранее. Старт корабля перенесли всего через день после того, как Ханс Кенигсманн, вице-президент SpaceX по вопросам надежности сборки и полета, выразил обеспокоенность в связи с тем, что сложности с бумагами могут создать проблемы.

"Аппаратное обеспечение может быть готово, но нам все равно придется делать некоторые документы для сертификации", - заявил Кенигсманн в среду 3 октября во время выступления на 69-м Международном астронавтическом конгрессе в Бремене.

Соперник SpaceX, Boeing, в настоящее время работает над испытательным полетом в марте 2019 года в соответствии с текущим планом.

Каждый из этих двух испытательных полетов в первом квартале 2019 года будет состоять из запуска пустой капсулы, которая затем отсоединится и вернется на Землю в качестве доказательства того, что системы готовы для членов экипажа.

Согласно обновлению расписания космических полетов, старт корабля SpaceX с экипажем в настоящее время запланирован на июнь 2019 года, а аппарата от Boeing - на август 2019 года. NASA объявило членов экипажа, которые будут находиться на борту каждого рейса, 3 августа этого года.

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