Не только физика. Жизнь Стивена Хокинга в фотографиях

Британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер 14 марта у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.

Стивен Хокинг внес колоссальный вклад в понимание черных дыр и теорию о возникновении мира после Большого взрыва. Он также стал одним из главных голосов, предостерегающих нас от слишком поспешного развития искусственного интеллекта и чересчур активных поисков инопланетян.

В начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После диагностики заболевания в 1963 году врачи считали, что жить ему осталось лишь два с половиной года, а он прожил еще более полувека.

В 1965 году женился на Джейн Уайлд, позднее у них родились сын Роберт (р. 1967), дочь Люси (р. 1970) и сын Тимоти (р. 1979). Отношения Стивена с Джейн постепенно ухудшались, и в 1990 году они стали жить раздельно. После развода с Джейн в 1995 году Хокинг женился на своей сиделке, Элайн Мэйсон, с которой прожил 11 лет. В октябре 2006 года они также развелись.

Его книга "Краткая история времени", изданная в 1988 году, стала бестселлером. Хокинг участвовал в популярных телешоу, а его цифровой голос использовали в своих композициях известные музыканты. Кроме того, Хокинг озвучивал свои мультипликационные воплощения - в "Футураме" и "Симпсонах". В 2014 году на экраны вышел фильм "Вселенная Стивена Хокинга", основанный на свидетельствах его первой жены Джейн.

Несмотря на тяжелую болезнь, он вел активную жизнь. В 2007 году он совершил полет в невесомости на специальном самолете, а на 2009 год был запланирован полет в космос, который не состоялся.

Одно из последних появлений Стивена Хокинга на телеэкранах было в конце февраля. Тогда ученый в интервью со своим коллегой Нилом де Грасс Тайсоном ответил на вопрос о том, что существовало до Большого взрыва и появления Вселенной.