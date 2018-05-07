Не работает. Британская система распознавания лиц показала 92% ложных срабатываний

Тысячи участников финала Лиги чемпионов 2017 года в Кардиффе, Уэльс, были ошибочно определены как потенциальные преступники системой распознавания лиц.

На группе в 170 тысяч человек, система сработала 2470 раз, в 92% срабатывание было ложным, сообщает Gizmodo.

Камеры идентифицировали 2470 человек в качестве преступников на матче между Реалом и Ювентусом. Оказалось, что камеры были настроены слишком агрессивно. Из выявленных потенциальных преступников 2 297 ошибочно были помечены программным обеспечением распознавания лиц - так называемое ложноположительное срабатывание.

Также отмечается, что на боксерском поединке в прошлом году камеры произвели 90% ложноположительное срабатывание. На матче по регби 87% предполагаемых преступников, Которых заметила система, были ложно идентифицированы.

Отдел полиции Южного Уэльса, со своей стороны, защитил технологию и опубликовал заявление относительно использования средств распознавания лиц.

"Конечно, никакая система распознавания лица не является 100% точной при любых условиях. Технические проблемы являются нормальными для всех систем распознавания лиц, что означает, что ложные срабатывания будут оставаться общей проблемой в обозримом будущем. Однако с тех пор, как мы внедрили технологию распознавания лиц, никто не был арестован, когда ложное положительное срабатывание привело к вмешательству, и никто не пожаловался", - подчеркнули в полиции.

По данным ведомства, в общей сложности положительные проверки привели к более чем 450 арестам. Полиция также настаивает на том, что камеры помогают облегчить процесс идентификации и сэкономить время.

"Нам нужно использовать технологии, когда у нас есть десятки тысяч людей в этих толпах, чтобы защитить всех, и мы получаем отличные результаты", - сказал Мэтт Юкес, главный констебль в Южном Уэльсе.