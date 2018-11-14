Не пускают. Мексиканские власти не дают Илону Маску выйти на рынок текилы

Основатель Tesla Илон Маск придумал для напитка название Teslaquila, но этот бренд не хотят регистрировать мексиканские регуляторы.

По их мнению, Теслакила звучит очень похоже на "текила", объясняет Mashable.

Основатель и генеральный директор Tesla объявил о выпуске нового бренда текилы под названием Teslaquila в октябре нынешнего года заявив, что напиток появится "скоро". Но все оказалось не так просто: Маск столкнулся с противодействием со стороны мексиканских чиновников.

Попыткам миллиардера зарегистрировать слово "Теслакила" в Управлении по патентам и товарным знакам США противодействует Мексиканский регуляторный совет по текиле. По мнению чиновников, "имя Теслакила очень похоже на слово Текила, а Текила - защищенное слово".

Согласно заявке на товарный знак, поданной Tesla, Teslaquila была описана как "дистиллированный агавый ликер". Подобные заявки поданы в самой Мексике, а также в Европейском союзе и на Ямайке.

Управляемый мексиканским правительством, Мексиканский регуляторный совет по текиле поддерживает соблюдение производителем официального мексиканского стандарта для текилы, и это включает в себя невероятно строгое соблюдение правил происхождения. Для юридического использования названия "текила", спирт должен быть сделан в мексиканских штатах Халиско, Гуанахуато, Тамаулипас, Мичоакан или Наярит.

Более того, федеральный закон США предусматривает, что текила, продаваемая в США, но произведенная в Мексике, должна соответствовать строгим законам о производстве текилы в этой стране.

Это не значит, что Маск не будет в итоге придерживаться этих требований. Однако, судя по всему, проблемы у миллиардера возникли уже на стадии названия.