Не от мира сего. 5 безумных идей бизнесменов-миллиардеров

Американский инженер Илон Маск заявил о планах производить футуристический грузовик-пикап. Основатель Tesla осознает, что проект может быть провальным, но не собирается отказываться от своей мечты. В связи с этим, НВ собрало 5 самых безумных идей известных миллиардеров.

“Богатые тоже плачут” - так гласил культовый мексиканский сериал начала 1980-х. Недавно мы в этом убедились, когда калифорнийский изобретатель Илон Маск рассказал в интервью The New York Times, что работает 120 часов в неделю, не покидает производство по нескольку дней, переживает трудности из-за того, что редко видится с детьми и последний раз был в недельном отпуске в 2001-м, когда болел малярией.

Очевидно, что все, ради чего он пошел на такие трудности, более чем оправдано: Маска по праву считают одним из гениев современности, который совершил революцию в ракетостроении и производстве электрических автомобилей.

Но, 47-летний бизнесмен с состоянием более чем в $20 млрд не забывает и о собственных, порой даже глупых, мечтах. Вспомнить только феерический запуск в космос спортивного электрокара Tesla Roadster, вместе с манекеном за рулем, книгой Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" и песней Дэвида Боуи Space Oddity.

А на днях Илон и вовсе ошарашил публику заявлением о том, что вместе с электрическим грузовиком Semi, Tesla будет производить и футуристичные пикапы.

“Лично я в восторге от этого пикапа-грузовика. Это то, чего я жду уже очень долго и что похоже на супер-футуристический киберпанк, которого я действительно хотел. Если машина не понравится аудитории, я думаю мы сделаем более традиционный грузовик в будущем, но я реально этим загорелся”, - рассказал Маск в интервью Recode.

Руководитель SpaceX и Tesla сказал, что дизайн машины “будоражит его сердце”, она имеет много титана и напоминает фантастический фильм “Бегущий по лезвию”. По его словам, несмотря на то, что модель может не найти широкого отклика у покупателей, компания планирует убрать с дорог бензиновые и дизельные пикапы.

В связи с этим, НВ собрало 5 безумных идей, которые собираются осуществить бизнесмены-миллиардеры.

Плавучий город

Около 10 лет назад инвестор Питер Тиль (к тому же, ранний соратник Илона Маска по PayPal) основал некоммерческую организацию, которая разрабатывает первый в мире плавучий город.

Поселение рассматривается как либертарианская утопия, не имеющая правительства, налогов и поощряющая свободу личности и бизнеса.

Как сообщает Business Insider, в мае 2018-го команда Тиля договорилась с властями Французской Полинезии о пилотном проекте такого города. К 2022-му на одном из островов в Тихом океане должны построить около 300 домов, которые будут иметь собственное градоустройство и даже собственную криптовалюту - Varyon.

Планируется, что город будет использовать возобновляемую энергию и перерабатывать воду с океана.

Космические шахты

Создатели главной мировой интернет-корпорации Google Ларри Пейдж и Эрик Шмидт, в свою очередь, собираются добывать полезные ископаемые из астероидов.

Для этого, в 2017-м, они основали компанию Planetary Resources Inc., которая должна “добавить триллионы долларов в глобальный ВВП и помочь обеспечить процветание человечества”.

Ранее, НВ писало, что космическое горное дело может стать достаточно прибыльной отраслью, поскольку из астероидов можно добывать платину, палладий, кремний и даже воду.

Если до создания ракеты SpaceX Falcon Heavy нам было доступно около 3% астероидов, с которых можно заработать более $1 млрд, то сейчас мы можем получить доступ к 45% этих камней.

Цифровое бессмертие

Российский медиамагнат Дмитрий Ицков планирует полностью перенести личность человека в роботизированный компьютер.

Его “Инициатива 2045” предполагает четыре этапа: к 2020-му - создать антропоморфного робота, который будет полностью контролироваться человеческим мозгом, что позволит продублировать работу человека в опасных и экстремальных условиях; к 2025-му - перенести в этого робота мозг человека, что теоретически должно продолжить жизнь после смерти первичного тела; к 2035-му - сделать копию такого робота с человеческим мозгом, которая сможет существовать неограниченное количество времени; к 2045-му - перейти от тела-робота с человеческим мозгом к телу-голограмме, которая становится абсолютно неуязвимой.

38-летний экономист из Брянска Дмитрий Ицков называет себя “скромным продюсером бессмертия”, а в интервью BBC два года назад он и вовсе пообещал подарить людям бессмертие уже в следующие 30 лет.

Истребление бедности

Ни для кого не секрет, что основатель Microsoft Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой руководят одноименным благотворительным фондом.

Пару лет назад бизнесмены объявили, что современные технологии приведут к развитию бедных стран в следующие 15 лет быстрее, чем за любой другой период в истории. В частности, семейство планирует продвигать технологии мобильной связи в самые отдаленные уголки Африки, развивать там онлайн-обучение и интернет-банкинг.

По их мнению, такие инновации решат проблемы детской смертности и голода, а также будут способствовать развитию бизнеса и объединения со всем миром.

“Мы хотим остановить круговорот бедности. И если все мы будем работать над этим - держу пари, что у нас получится”, - говорила Мелинда Гейтс.

Ноев ковчег

Наконец, единственная идея из нашего списка, которую действительно удалось осуществить, принадлежит, к сожалению, не миллиардеру, а всего лишь миллионеру - голландскому проектировщику Йохану Хейберсу.

Как известно, прибрежная линия нидерландского королевства потихоньку подтапливается Северным морем. Этот факт настолько завладел Йоханом Хейберсом, что он начал строить настоящий библейский ковчег.

За три года (с 2009-го по 2012-й) он потратил $1,6 млн на сооружение громадной деревянной конструкции. Ковчег, длиной в 135 метров, шириной в 30 метров и высотой в 23 метра, стоит на реке Бенеден-Мерведе в городе Дордрехт и является, скорее, местной достопримечательностью, чем экстренным транспортом на случай всемирного потопа.