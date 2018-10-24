Не хотят рисковать. Пуск ракеты Союз может сорваться из-за проблем со страховкой

Старты ракет Союз-2.1б 3 ноября и Союз-ФГ с грузовым кораблем Прогресс МС-10 18 ноября могут не состояться, если Роскосмос не застрахует пуски.

Страховой рынок ждет отчета о недавней аварии ракеты Союз, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Страхование ракеты-носителя от аварий — это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска — обязательное. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет Союз-2.1б и Союз-ФГ не состоялись, это ставит под вопрос их проведение", — сказал он.

После аварии Союза-ФГ 11 октября не нашлось желающих застраховать пуски Союза-1.1.б и Союза-ФГ. Как следует из информации на российском сайте госзакупок, на объявленный Роскосмосом тендер не было подано ни одной заявки.

По словам собеседника агентства, страховой рынок будет ждать решения государственной комиссии, которая намерена закончить работу 30 октября, после этого страховщикам потребуется некоторое время на изучение отчета, а затем на проведение новых конкурсов со стороны Роскосмоса.

Запуск ракеты Союз-1.1.б с навигационным космическим аппаратом Глонасс-М пока запланирован на 3 ноября. Страховая сумма установлена в размере 2,1 миллиарда рублей (более $32 млн), в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания — в размере 100 миллионов рублей.

Ранее НВ сообщало, что следующий экипаж должен стартовать к Международной космической станции в декабре, несмотря на аварию российской ракеты Союз в начале этого месяца. Космонавты Ник Хейг и Алексей Овчинин, которые благополучно вернулись на Землю, "хотят на Международную космическую станцию и не могут дождаться следующего полета".