NASA опубликовало видео "экскурсии" по Луне

Агентство NASA выпустила "Тур на Луну" в 4K-разрешении, опираясь на снимки с автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter с 2011 по 2017 годы.

Разрешение видео в несколько раз выше предыдущего, опубликованного в 2011 году; кроме того, добавлены виды полярных областей Луны, сообщается на официальном сайте NASA.

За время "экскурсии" можно посетить ряд интересных мест, выбранных для иллюстрации различных особенностей лунной местности. Некоторые из них находятся на светлой стороне и знакомы как профессиональным, так и любительским наблюдателям на Земле, другие видны только из космоса.

Постоянно затененные области вблизи полюсов трудно сфотографировать, но их легче измерить с помощью альтиметрии, в то время как несколько посадочных площадок Apollo, которые расположены около экватора, были отображены с разрешением до 25 сантиметров (10 дюймов) на пиксель.

Наложение данных, полученных аппаратами миссии GRAIL (2012) позволяет представить внутреннюю структуру Луны; области, окрашенные в красный — места, где притяжение спутника особенно велико, а значит, вещество плотнее.

Путешествие завершается в кратере Тихо на плато Аристарха (плато можно невооруженным глазом разглядеть с Земли), и долине Тельца-Литтроу, где в 1972 году гуляли астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмидт. Видео завершает обзор северного полюса Луны.