NASA испытало огромный беспилотник Ikhana в реальных условиях

Беспилотник NASA совершил первый полет рядом с самолетами

Удаленно пилотируемый самолет Ikhana успешно совершил первый полет в Национальной системе воздушного пространства, то есть там, где летают гражданские авиалайнеры.

Испытательный рейс был выполнен для проверки ключевых технологий и операций, которые необходимы для получения разрешения от Федерального авиационного управления США, сообщается на официальном сайте NASA.

После получения этого разрешения военный беспилотник Ikhana сможет летать без сопровождения самолета безопасности.

"Этот исторический полет перемещает Соединенные Штаты на один шаг ближе к нормализации беспилотных авиационных операций в воздушном пространстве, которое используется коммерческими и частными пилотами", - отмечают в NASA.

Полеты этих больших дистанционно-пилотируемых самолетов над Соединенными Штатами открывают двери для всех видов услуг, от мониторинга и борьбы с лесными пожарами, до новых аварийных поисково-спасательных операций.

Беспилотный аппарат Ikhana оснащен передовой технологией sens-and-avoid (почувствовать и уклониться). Она включает в себя бортовой радиолокатор, системы предупреждения о препятствиях и предотвращения столкновений, а также систему наблюдения ADS-B, которая позволяет самолету определять его положение через спутник.

"Мы летаем с набором сложных технологий, которые значительно повышают безопасность пилотов, летающих на больших беспилотных летательных аппаратах в Национальной системе воздушного пространства. Мы потратили время, чтобы смягчить риски и обеспечить, чтобы мы, как программа, были хорошо подготовлены к этому рейсу", - сказал летчик-испытатель Скотт Хоу.

Самолет взлетел с базы ВВС Эдвардс в Калифорнии, поднялся на высоту 6 километров, где попал в контролируемое воздушное пространство класса А, где летают коммерческие авиалайнеры. Затем самолет лег на курс в направлении Фресно. На обратном пути, беспилотник шел на вдвое меньшей высоте – около трех километров.

"Мы работали в тесном сотрудничестве с коллегами из Федерального авиационного управления в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться, что мы выполнили все их требования, чтобы выполнить этот первоначальный полет. Это огромная веха в авиационной интеграции", - сказал Эд Вагонер, директор NASA по интегрированным авиационным системам.