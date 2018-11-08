Спутали карты. Google напугал пользователей изображением затонувшего самолета

На Google Earth у берегов Шотландии изображен "затонувший" самолет

Житель Великобритании нашел на картах Google самолет, который якобы находится под водой. Оказалось, подобные изображения вызваны искажениями при спутниковых фотографиях.

Англичанин Роберт Мертон набрел в приложении Google Earth на изображение самолета под водой близ берегов Шотландии, передает издание Live Science.

Пользователь обратился в местный журнал, который связался с представителями Google для выяснения информации. Как оказалось, подобные "артефакты" на электронных картах - не редкость. Искажения вызваны особенностями создания большой бесстыковой фотографии поверхности Земли.

Спикер Google рассказал журналу, что фотография любой области на планете получается за счет объединения сразу нескольких снимков - сделанных из спутников и с помощью аэрофотосъемки. Такая технология необходима разработчикам Google Earth для получения четких и резких трехмерных изображений без теней и облаков.

Запечатление таким образом быстродвижущихся объектов (вроде самолетов) может создать эффект размытости или полупрозрачности, поэтому и кажется, что самолет расположен под водой, хотя, на самом деле, он просто пролетал мимо в момент фотографии.

Как указано в блоге Google Earth, в зависимости от типа камеры на спутнике, эффект "привидения" может дополнять эффект радуги - светового искажения при формировании 3D-изображения движущихся объектов.

На форуме Google Earth hacks существуют даже сборники фотографий гражданских и военных самолетов.

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