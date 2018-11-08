08 ноября 2018, четверг

Спутали карты. Google напугал пользователей изображением затонувшего самолета

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На Google Earth у берегов Шотландии изображен
Фото - livescience.com

На Google Earth у берегов Шотландии изображен "затонувший" самолет

Житель Великобритании нашел на картах Google самолет, который якобы находится под водой. Оказалось, подобные изображения вызваны искажениями при спутниковых фотографиях. 

Англичанин Роберт Мертон набрел в приложении Google Earth на изображение самолета под водой близ берегов Шотландии, передает издание Live Science.

Пользователь обратился в местный журнал, который связался с представителями Google для выяснения информации. Как оказалось, подобные "артефакты" на электронных картах - не редкость. Искажения вызваны особенностями создания большой бесстыковой фотографии поверхности Земли. 

Спикер Google рассказал журналу, что фотография любой области на планете получается за счет объединения сразу нескольких снимков - сделанных из спутников и с помощью аэрофотосъемки. Такая технология необходима разработчикам Google Earth для получения четких и резких трехмерных изображений без теней и облаков.

Запечатление таким образом быстродвижущихся объектов (вроде самолетов) может создать эффект размытости или полупрозрачности, поэтому и кажется, что самолет расположен под водой, хотя, на самом деле, он просто пролетал мимо в момент фотографии.

Как указано в блоге Google Earth, в зависимости от типа камеры на спутнике, эффект "привидения" может дополнять эффект радуги - светового искажения при формировании 3D-изображения движущихся объектов.

На форуме Google Earth hacks существуют даже сборники фотографий гражданских и военных самолетов.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Инновации ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове