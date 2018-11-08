Спутали карты. Google напугал пользователей изображением затонувшего самолета

Житель Великобритании нашел на картах Google самолет, который якобы находится под водой. Оказалось, подобные изображения вызваны искажениями при спутниковых фотографиях.
Англичанин Роберт Мертон набрел в приложении Google Earth на изображение самолета под водой близ берегов Шотландии, передает издание Live Science.
Пользователь обратился в местный журнал, который связался с представителями Google для выяснения информации. Как оказалось, подобные "артефакты" на электронных картах - не редкость. Искажения вызваны особенностями создания большой бесстыковой фотографии поверхности Земли.
Спикер Google рассказал журналу, что фотография любой области на планете получается за счет объединения сразу нескольких снимков - сделанных из спутников и с помощью аэрофотосъемки. Такая технология необходима разработчикам Google Earth для получения четких и резких трехмерных изображений без теней и облаков.
Запечатление таким образом быстродвижущихся объектов (вроде самолетов) может создать эффект размытости или полупрозрачности, поэтому и кажется, что самолет расположен под водой, хотя, на самом деле, он просто пролетал мимо в момент фотографии.
Как указано в блоге Google Earth, в зависимости от типа камеры на спутнике, эффект "привидения" может дополнять эффект радуги - светового искажения при формировании 3D-изображения движущихся объектов.
На форуме Google Earth hacks существуют даже сборники фотографий гражданских и военных самолетов.
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