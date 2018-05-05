На свадьбе принца Гарри будут использовать искусственный интеллект для распознавания лиц знаменитостей

Британская телекомпания Sky News объявила о том, что будет использовать распознавание лиц, чтобы идентифицировать знаменитостей и дворянство на предстоящей королевской свадьбе.

Зрителям покажут имя знаменитости по ходу прямой трансляции, пишет The Verge.

Когда гости будут входить в часовню Святого Георгия в Виндзоре, они будут идентифицированы программным обеспечением Reazognition от Amazon и справочной информацией, представленной на экране. Имена людей будут отображаться в виде субтитров в телевизионных передачах, а зрители смогут получить доступ к деталям в специальном приложении Sky. Услуга будет называться Who's Who Live.

"Эта новая функциональность позволяет зрителям королевской свадьбы лучше понять одно из крупнейших живых событий года, где бы они ни находились. Мы в восторге от потенциала программного обеспечения и способности дать аудитории новые способы потребления контента", - заявил Дэвид Гиббс, директор по цифровым новостям компании Sky.

Тем не менее, возникает вопрос о том, как и когда целесообразно применять распознавание лиц для подобных передач. Существуют также проблемы конфиденциальности данных. Неясно, получили ли Sky News разрешение всех присутствующих на свадьбе, чтобы идентифицировать их таким образом. Неясно также, где специалисты брали данные для обучения их алгоритмов.

"Будет интересно посмотреть, как искусственный интеллект справится с такой задачей. Распознавание лица - не большая проблема, но не тогда, когда лица, о которых идет речь, закрыты экстравагантными шляпами", - напоминают о британских традициях журналисты The Verge.

Ранее НВ сообщало, что старший брат невесты принца Гарри Меган Маркл Томас Маркл-младший лично написал письмо жениху, в котором призвал его отменить свадьбу. В письме, распространенном журналом In Touch, 51-летний Томас написал: "Чем меньше времени остается до вашей королевской свадьбы, становится совершенно ясно, что это самая большая ошибка в истории королевских бракосочетаний".