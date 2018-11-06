06 ноября 2018, вторник

На МКС сломался один из российских компьютеров - СМИ

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На МКС начались неполадки
Фото: NASA

На МКС начались неполадки

На российском сегменте Международной космической станции вышел из строя один из трех компьютеров управления.

Пока возобновить работу техники не удается, пишет Интерфакс со ссылкой на собственные источники. 

"Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле Звезда. Пока восстановить работу компьютера не удается", - сказал источник.

Два других компьютера работают штатно.

Это не первое ЧП на МКС за последнее время: в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле Союз МС-09. Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате и не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля Союз МС-09 остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

 

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