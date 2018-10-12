МКС может остаться без экипажа из-за аварии Союза

Роскосмос не исключает, что Международная космическая станция может остаться без экипажа, но будет пытаться избежать такого развития событий.

Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, сообщает РИА Новости.

Также Крикалев отметил, что изменятся планы запусков к МКС, как и дата возвращения находящегося там экипажа.

"Скорее всего, поменяются даты старта "грузовика", который следующий летит... Смотрим взаимодействие с партнерами, изменение программы, изменение дат стартов", — пояснил он.

По словам представителя Роскосмоса, в намеченные сроки не состоится и выход в открытый космос, запланированный на 15 ноября для обследования отверстия в обшивке корабля Союз. Он подчеркнул, что в корпорации будут искать возможность осуществить этот выход.

По словам Крикалева, в рамках расследования аварийная комиссия Роскосмоса изучит фотографии полета и произошедшей аварии. До выяснения причин ЧП приостановлены все пилотируемые пуски к Международной космической станции.

Ранее НВ сообщало, что экипаж космического корабля МС-09 может застрять на борту МКС на неопределенно долгое время из-за неготовности частных кораблей к полету в космос.

"Сейчас создаются два новых частных космических корабля, разработчиками которых выступают SpaceX и Boeing. Ни один из них не будет готов к запуску в ближайшее время. Конечно, есть возможность использовать поврежденный Союз, но у подобного решения есть два больших минуса", — подчеркнул бывший командир МКС, астронавт Крис Хадфилд.

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Напомним, что 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.