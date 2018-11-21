Microsoft разработала искусственный интеллект, который рисует карикатуры

Разработчики объединили две программы, одна из которых анализирует изображение, а вторая создает на его основе карикатуру.

Новая нейросеть Microsoft получила название CariGAN, пишет The Next Web.

Фактически, это пара генеративных состязательных сетей (GAN), называется CariGANs. Первая из нейронных сетей CariGeoGAN определяет геометрию лица на фотографии и сопоставляет ее с карикатурной моделью. CariStyGAN, другая половина CariGANs, выполняет "перенос стиля" или применяет художественный фильтр к геометрии.

Нейросеть создали кандидат в аспирантуру Стэнфорда Кайди Цао вместе с исследователем ИИ Цзин Ляо из университета Гонконга и Лу Юань из Microsoft. Система была обучена на нескольких тысячах изображений.

Чтобы определить эффективность искусственного интеллекта, разработчики провели два исследования. Первым была проверка того, чтобы карикатуры нейросети сохраняли личность человека на портрете. Ученые были уверены, что хорошая карикатура должна захватывать сущность человека в преувеличенной форме. По словам исследователей, респонденты указали, что карикатуры CariGANs выгодно отличаются от нарисованных художниками.

Позднее разработчики провели второе исследование, чтобы определить, можно ли отличить карикатуры нейросети от человеческих рисунков.

"Наш рейтинг показывает, что карикатура ИИ оказалась лучше, чем нарисованная вручную в 22,95% случаев, что означает, что наши результаты когда-нибудь могут обмануть пользователей, которые думают, что это настоящая рисованная карикатура. Наша работа сделала большой шаг, приближаясь к карикатурам, нарисованным художниками, по сравнению с другими методами", - уверяют авторы работы.

CariGANs AI также может анализировать кадры с видео и создавать карикатуры из него. Это может быть невероятно полезно для аниматоров. CariGANs AI также может менять карикатуру и определить, как будет выглядеть человек в мультфильме. Исследователи говорят: "Мы считаем, что это может быть полезно для распознавания лиц в карикатурах".

Ранее НВ сообщало, что исследователи из Нью-Йоркского университета нашли способ создать поддельные отпечатки пальцев, используя искусственный интеллект. Программа The DeepMasterPrints способна обмануть биометрические сканеры или человеческий глаз.

Нейросеть создает изображения таким образом, что они расцениваются разного рода датчиками как фрагменты отпечатков пальцев реальных людей. Однако многое зависит от настроек самого сканера.