Microsoft подключит автомобили Volkswagen к единому облаку данных

Volkswagen и Microsoft совместно разрабатывают системы облачной связи, которые объединят как минимум 5 миллионов немецких автомобилей в одно "облако".

Компании готовят, "всеобъемлющее промышленное автомобильное облако" Volkswagen Automotive Cloud, пишет Motor1.

Новый сервис позволит немецкой марке дать своим клиентам потоковые мультимедийные данные, интегрирует машины в систему "умного дома", встроит личного помощника, даст возможность скачивать обновления через интернет и многое другое.

В Volkswagen рассчитывают в первый же год существования сервиса на базе Azure и Azure Internet of Things Edge, запуск которого предусмотрен на 2020 год, подключить до 5 миллионов автомобилей.

Ранее концерн Renault-Nissan-Mitsubishi и марка Volvo объявили о сотрудничестве с Google, но пока речь идет лишь об интеграции онлайн-сервисов в мультимедийную систему машин. Далее, в ближайшем будущем, автомобили научатся общаться не только друг с другом, но и с дорожной инфраструктурой.

Это означает, что в перспективе автопроизводителям понадобятся многие конкретные данные, такие как местоположение и скорость автомобиля. У потребителей нет проблем с предоставлением информации для телефонных и технологических компаний, поэтому убедить их сделать то же самое с автопроизводителями не должно быть сложно.