Маск поделился видео поездки почти готовым скоростным тоннелем под Лос-Анджелесом

Изобретатель Илон Маск осмотрел тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом, где запустят скоростную автомобильную трассу, и поделился своими впечатлениями от пребывания там.

"Преодолел полную длину тоннеля Boring Co под Л.А. сегодня вечером. Тревожно долг ", - написал Маск.

Он также напомнил, что тоннель собираются открыть 10 декабря.

Добавим, Маск основал буровую компанию The Boring Company в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье.

Ранее НВ сообщало, что компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) представила свою первую полномасштабную пассажирскую капсулу 2 октября в испанском Кадисе. Капсула сделана в натуральную величину и уже способна перевозить пассажиров. Капсула HTT достигает 32 метров в длину, длина самой кабины - 15 метров.