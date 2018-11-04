04 ноября 2018, воскресенье

Маск поделился видео поездки почти готовым скоростным тоннелем под Лос-Анджелесом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Илон Маск

Илон Маск

Изобретатель Илон Маск осмотрел тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом, где запустят скоростную автомобильную трассу, и поделился своими впечатлениями от пребывания там.

"Преодолел полную длину тоннеля Boring Co под Л.А. сегодня вечером. Тревожно долг ", - написал Маск.

Он также напомнил, что тоннель собираются открыть 10 декабря.

Добавим, Маск основал буровую компанию The Boring Company в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье.

Ранее НВ сообщало, что компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) представила свою первую полномасштабную пассажирскую капсулу 2 октября в испанском Кадисе. Капсула сделана в натуральную величину и уже способна перевозить пассажиров. Капсула HTT достигает 32 метров в длину, длина самой кабины - 15 метров.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Инновации ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове