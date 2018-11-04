Маск поделился видео поездки почти готовым скоростным тоннелем под Лос-Анджелесом

Изобретатель Илон Маск осмотрел тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом, где запустят скоростную автомобильную трассу, и поделился своими впечатлениями от пребывания там.
"Преодолел полную длину тоннеля Boring Co под Л.А. сегодня вечером. Тревожно долг ", - написал Маск.
Он также напомнил, что тоннель собираются открыть 10 декабря.
3 ноября 2018 г.
Добавим, Маск основал буровую компанию The Boring Company в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье.
Ранее НВ сообщало, что компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) представила свою первую полномасштабную пассажирскую капсулу 2 октября в испанском Кадисе. Капсула сделана в натуральную величину и уже способна перевозить пассажиров. Капсула HTT достигает 32 метров в длину, длина самой кабины - 15 метров.
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