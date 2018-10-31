Маленький датчик. В России назвали причину аварии ракеты Союз

Авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней
Об официальных данных расследования сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет РИА Новости.
"Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени", — сказал Крикалев.
По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени Союза-ФГ не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.
Смотрите также
Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
Смотрите также
Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.
Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.
После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.
Смотрите также
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования