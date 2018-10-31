Маленький датчик. В России назвали причину аварии ракеты Союз

Авария ракеты Союза-ФГ произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней

Об официальных данных расследования сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет РИА Новости.

"Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени", — сказал Крикалев.

По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени Союза-ФГ не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

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Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

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Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.

Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.

После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.