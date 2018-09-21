Макс Поляков представил Петру Порошенко космический R&D центр Firefly в Днепре

Макс Поляков, владелец американской компании Firefly, что создает ракеты-носители малого класса, встретился с президентом Украины в исследовательском центре в Днепре. Максим Поляков показал разработки центра и поведал о планах компании.

17 мая 2018 года в Днепре прошел ряд мероприятий, в которых поучаствовал президент Украины Петр Порошенко: открытие школы, проверка состояния дорог в области и флешмоб в честь дня вышиванки. Макс Поляков, сооснователь Ассоциации Ноосфера, пригласил гаранта в R&D центр компании Firefly Aerospace.

R&D центр — открыт в Днепре в этом году. Украинское отделение изучает экспериментальные наработки в области космических технологий и проводит соответствующие исследования. Firefly Aerospace Макса Полякова — это первая американская компания с филиалом в Украине, с которой правительство США готово сотрудничать в области освоения космоса.

Президент провел в днепровском центре больше времени, чем было изначально запланировано. Петр Порошенко общался с инженерами и разработчиками, изучил проекты других членов Ассоциации Ноосфера. Особое внимание президент уделил системе удаленного управления огнем артиллерии ArtOS, которая уже поступила в распоряжение ВСУ и МВД Украины, а также мобильному приложению MyPol, разработанного для упрощения и автоматизации общения между правоохранительными органами и полицией.

На открытии присутствовал владелец компании Макс Поляков. Он подчеркнул, что одной из главных целей украинского R&D центра будет проведение исследований и применение последних разработок в сфере космоса и технических наук. Также Макс Поляков добавил, что впервые правительство США сотрудничает с частной аэрокосмической компании, которая открыла R&D центр в Украине.

Впервые правительство США сотрудничает с частной аэрокосмической компании, которая открыла R&D центр в Украине

Как говорит Максим Поляков (Max Polyakov), до запуска R&D офиса в Украине в организации работало до 200 человек. Он надеется, что открытие центра в Днепре повысит число сотрудников Firefly Aerospace в целом и откроет новые рабочие места для украинских специалистов в частности. Локальная команда инженеров будет разрабатывать электрореактивный двигатель и приложит усилия для создания спутника.

По словам Макса Полякова, компания не настроена работать в направлении госзаказов. Главным интересом Firefly Aerospace Макса Полякова была и остается работа с частными крупными клиентами. Однако открытие R&D центра в Украине может способствовать развитию космической отрасли в стране, которая, в последние года, находилась в стагнации. Опыт показывает, что индустрия космоса в Украине развита только в государственном векторе, частное направление не реализовывалось. Поэтому, базирование нового космического центра частной организации в Украине может “оживить” космическую отрасль страны.

Макс Поляков подытожил, что при должной законодательной базе, поддержке и правильно урегулированных условий рынка для частных предприятий космическая отрасль страны сможет вернуть былую репутацию и вывести Украину на высокие позиции мирового рейтинга.

В мае 2018 года ВВС США подписали заявление о сотрудничестве с Firefly. Компания, которую в 2017 выкупил Макс Поляков, получила новый виток развития. Теперь Firefly Aerospace может запускать свои ракеты Alpha и Beta на космическом ракетном комплексе Vandenberg 2 West (SLC-2W). В течении последних 50 лет SLC-2W использовался под запуск транспортных средств Delta 2 от компании United Launch Alliance. Firefly Aerospace Макса Полякова - вторая в мире частная компания, которая получила возможность управлять космодромом в Соединенных Штатах Америки.

Наблюдательный совет Firefly

23 июля Firefly Aerospace объявила, что создает наблюдательный совет компании. Первыми участниками этого совета стали известные в аэрокосмической отрасли Джордж Нилд, Роберт М. Лайфут-младший, Джэфф Бингам и Уильям Ридди. Они будут выступать советчиками для топ-менеджмента компании. Кратко расскажем о каждом из членов звездной команды экспертов.

Джордж Нилд

Макс Поляков считает, что Джордж Нилд многое сделал для того, чтобы открыть космос для предпринимателей и бизнеса. Возглавляя отдел рыночных перевозок Федерального управления авиации Соединенных Штатов Америки), он был ответственным за безопасность граждан в период частных запусков, а также возвращение этих ракет в плотные атмосферные слои. До этого Джордж Нилд управлял объединением полетов в Космическом центре Джонсона и занимался научными исследованиями в Orbital Sciences Corporation. У Джорджа Нилда есть степень Ph.D. в таких дисциплинах, как астронавтика и аэронавтика. Он является выпускником учебного заведения летчиков-испытателей Военно-воздушных сил США.

Роберт М. Лайфут-младший

Роберт долгое время работал главным ассистентом операционного директора NASA. Также он был исполняющим обязанности главы NASA на протяжении почти полутора лет до апреля 2018 года. Он руководил Центром космических полётов им. Джорджа Маршалла и NASA Space Shuttle Propulsion Office. В данное время специалист является президентом компании LSINC в США.

Джефф Бингам

Как говорит Макс Поляков, Джефф Бингам более сорока лет работал с правительством касаемо аэрокосмической отрасли. Он был старшим консультантом в области космоса в американском Сенате и был ответственен за разработку космических платформ в Комитете по вопросам науки, торговли и транспорта. Кроме того, Джефф Бингам был первым ассистентом главы правового бюро NASA. За этот период он смог добиться поддержки Международной космической станции как правового координатора в программе NASA по космическим станциям.

Уильям Ридди

Ридди известен как астронавт с большим опытом, который был участником экипажа полетов Спейс шаттл STS-42, STS-51 и STS-79. Кроме того, он был первым ассистентом главы NASA по вопросам полетов в космос и координировал различные R&D центры в Америке и наблюдал за программами МКС, “Спейс Шаттл”, ракет-носителей и средств космической связи. После увольнения из NASA Ридди консультировал несколько аэрокосмических молодых коммерческих проектов и был президентом Среднеатлантического регионального космопорта.

Как утверждает владелец Firefly Aerospace Макс Поляков (Max Polyakov), эксперты с таким масштабным багажом знаний и опыта в космической индустрии усиливают позиции компании на международном рынке. Макс Поляков считает, что подобное сотрудничество позволяет взять лучшее из наработок США и Украины и эффективнее проводить новые космические исследования.

Новые назначения

Компании, которые занимаются сложными разработками в индустрии космических инноваций, требуют слаженной работы многих специалистов и профессионалов в области - так считает Максим Поляков. Пока космос полностью закрыт для украинских частных организаций, американские космические компании расширяют свои команды и развиваются молниеносными темпами.

В Firefly собрали команду мирового класса

Разработчик орбитальных ракет-носителей для рынка малых и средних спутников Firefly Aerospace объявил, что Лесли Ковач, в прошлом директор по связям с исполнительной властью организации United Launch Alliance (ULA) с более чем 30-летним опытом работы в сфере космических запусков, присоединится к компании в качестве вице-президента по развитию бизнеса. Лесли Ковач вырос с офицера космических операций ВВС США до менеджера операций аппаратов X-34 и Antares. Кроме того, в ULA Ковач помог сформировать федеральную политику и подходы к закупкам для программы развития одноразовых ракет-носителей Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV) стоимостью 57 миллиардов долларов США.

Генеральный директор Firefly Том Маркусик говорит, что, благодаря своему опыту, Ковач придает необычайную силу команде Firefly. Многолетний опыт работы с Белым домом, NASA и департаментами торговли и обороны помог Лесли Ковачу получить знания в области регулирования и обширные контакты с исполнительной властью, необходимые Firefly для развития бизнеса.

Другими достижениями, по утверждению Макса Полякова, в карьере Ковача является должность диспетчера запусков на мысе Канаверал, разработка архитектуры для лунного и марсианского поселений, ведение концепции операций по замене Спейс Шаттла ракетами-носителями. Также он разрабатывал обучающий курс для ВВС США по орбитальной механике, разработке и эксплуатации ракет-носителей и вопросам безопасности полетов под названием Spacelift.

По словам Лесли Ковача, мы являемся свидетелями коммерциализации космического производства: от масштаба колонизации больших созвездий до окололунного пространства. Firefly имеет хорошие возможности, чтобы обеспечивать экономичный и надежный доступ в космос для компаний, используя свои ракеты-носители Alpha и Beta. “Я очень рад присоединиться к Firefly в поисках нашего общего видения сделать космос доступным каждому,” - сказал Ковач.

“В Firefly мы собрали команду мирового класса. Мы готовимся к нашему первому запуску в третьем квартале 2019 года и будем продолжать активно нанимать людей высшего уровня. Мы рады присоединению Лесли к семье Firefly и убеждены, что его обширный опыт еще больше ускорит развитие бизнеса Firefly,” - говорит Макс Поляков (Max Polyakov), владелец Firefly Aerospace.

Firefly работает при поддержке венчурного фонда Noosphere Ventures, имеет центральній офис в Техасе, Сидар Парк, и представительства по всему миру.

Компания Макса Полякова концентрируется на разработке ракет-носителей легкого и среднего типа, которые обеспечат экономичный вывод грузов на низкую околоземную орбиту (LEO). Ракеты предоставят возможность регулярных запусков с минимальными затратами, что позволит реализовать самые невероятные миссии и планы в индустрии космоса на орбитах Земли и Луны.