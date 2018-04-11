Lucasfilm создает цифровые копии всех ключевых актеров саги Звездные войны

Отдел спецэффектов студии Lucasfilm имеет в своем распоряжении цифровые образы всех ключевых актеров фильма.

Цифровое сканирование лица актера может облегчить съемку некоторых эпизодов, отмечает Cinema Blend.

Такое решение позволяет не ждать актера в случае необходимости доснять некоторые сцены. Кроме этого, наличие цифровой копии актера позволяет снимать актера в сложных сценах с цифровыми эффектами, которые почти невозможно сделать в реальной жизни. Сцена в "Последнем джедае", где Лея снималась в космосе, к примеру, использует именно этот подход.

"Мы всегда оцифровываем всех ключевых актеров фильма. Мы не знаем, будем ли мы в них нуждаться. Мы не ставим себе цель отсканировать их для какого-то архива. Но образы могут пригодиться позже", - сказал Бен Моррис, руководитель отдела спецэффектов студии Lucasfilm.

Это может показаться несколько жутким, но на самом деле это имеет большой смысл в сегодняшнем кинопроизводстве и особенно для кинематографической вселенной, такой, как Звездные войны. В частности, в ленте "Изгой-один. Звездные войны: Истории" один из значимых персонажей фильма, губернатор Уилхафф Таркин, был создан при помощи компьютерной анимации на основе актерской работы британца Гая Хенри, так как Питер Кушинг, исполнивший роль Таркина в фильме 1977 года "Новая надежда", умер в 1994 году.

"Есть много этических вопросов, вызванных этим, и я полагаю, что каждый актер, вероятно, должен будет решить это для себя. Марк Хэмилл, по крайней мер, сказал, что не будет против своего цифрового воскрешения", - отмечает обозреватель Cinema Blend Ник Эванс.

"Я уже сказал своей семье "Все отлично, пускай". Но на самом деле, это правовой вопрос. Я уверен, что они будут выпускать фильмы и после моей смерти", - сказал Марк Хэмилл в недавнем интервью.

В декабре 2016 года актриса Керри Фишер, которая играла роль Леи Органы, умерла от проблем с сердцем. Незадолго до смерти Фишер выпустила мемуары, где подробно рассказывала о съемках в Звездных войнах.

В фильме 2016 года "Изгой-один. Звездные войны: Истории" норвежка Ингвильд Дейла сыграла эпизодическую роль принцессы Леи Органы, а при помощи компьютерной графики образу были приданы черты молодой Кэрри Фишер, исполнившей эту роль в фильме 1977 года.