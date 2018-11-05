Люди не справляются. Amazon анонсировала, что на ближайших распродажах роботы будут помогать персоналу

Amazon все чаще обращается к роботам

В период распродаж компания Amazon нанимает дополнительных сотрудников, но в 2018 году таких сотрудников будет меньше, чем в прошлом.

Это связано с тем, что Amazon начинает полагаться на автоматизацию, пишет alphr.com.

Обычно, Amazon нанимает дополнительных сотрудников в конце года, чтобы справиться с повышенным спросом во время Черной пятницы и рождественских распродаж. Эти рабочие места в основном расположены на складах компании. Однако, несмотря на то, что Amazon нанимает 100 000 временных работников, это меньше, чем 120 000 рабочих, нанятых на период распродаж 2017 и 2016 годов.

Такое сокращение произошло первый раз в истории Amazon. Журналисты называют растущую зависимость компании от автоматизированных работников в качестве основной причины такого решения.

В 2012 году Amazon купила Kiva Systems, американского производителя робототехники. Роботы Kiva Systems совершают сортировку, упаковку и доставку пакетов Amazon, по крайней мере, в четыре раза быстрее, чем человек. Аналитики прогнозируют, что роботы Kiva Systems экономят Amazon около $2,5 млрд.

При этом Amazon отрицает возможность увольнений людей и замену их роботами. Кроме того, компания уверяет, что постоянно создает рабочие места. В прошлом месяце Amazon сообщила, что она создаст 1000 новых рабочих мест в различных городах Британии, включая Кембридж.

Ранее НВ сообщало, что чистая прибыль компании Amazon составила всего $2,8 млрд, но и это в 10 раз больше чем в прошлом году. Главным доходным рынком для Amazon, очевидно, остается Северная Америка, где продажи увеличились на 35% и принесли $34,3 млрд.