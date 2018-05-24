Людей не хватает. В армии Южной Кореи часть военных заменят роботами

Южнокорейские военные будут стремиться включить беспилотные боевые системы в обычные воинские части, начиная с 2024 года.

Это происходит на фоне сокращения численности населения, сообщает Defense Aerospace со ссылкой на источники министерства обороны страны.

Источники сообщили, что военные в начале этого года изучали влияние формирования боевых единиц, которые созданы из людей и беспилотных систем-роботов, а затем сообщили о результатах представителю Минобороны.

В исследовании сделан вывод о том, что армия может использовать беспилотные разведывательные средства, беспилотные летательные аппараты и беспилотных роботов для обнаружения мин. ВМФ мог бы полагаться на беспилотные наземные и подводные транспортные средства, а военно-воздушные силы могли приобретать беспилотные зенитные орудия.

Сообщается, что Агентство развития обороны (ADD) разрабатывает эти системы и связанные с ними технологии.

В исследовании говорилось, что беспилотные разведывательные машины могут выполнять работу около 500-600 солдат. При этом полностью автоматические беспилотные боевые турели на самоходных гаубицах K9 Thunder позволит высвободить 2 тысячи человек. Один военный чиновник сказал, что такая турель может быть создана в течение трех лет.

Другими автоматизированными системами в разработке являются беспилотные танки и "dronebots", от комбинации слов drone и robot.

Южная Корея в настоящее время переживает демографический кризис. Сегодня численность населения страны составляет около 50 миллионов человек. По прогнозу ООН, к 2050 году население страны сократится до 40 миллионов человек.