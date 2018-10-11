Лететь не на чем. Экипаж МКС надолго застрял в космосе

Экипаж космического корабля МС-09 будет жить на борту МКС неопределенно долгое время из-за неготовности частных кораблей к полету в космос.

Об этом после аварии космического корабля Союз-10 заявил астронавт Крис Хадфилд, бывший командир станции, сообщает РИА Новости.

"Если причину аварии найдут быстро, то вполне возможно, что новый Союз отправится на МКС ближе к декабрю, когда экипаж МС-09 должен был покинуть станцию. С другой стороны, в ракетостроении крайне редко происходят простые ошибки, и членам экипажа нужно быть готовыми к тому, что они проведут на борту МКС много месяцев", — заявил Хадфилд.

Как отметил астронавт, сейчас экипаж станции находится примерно в таком же состоянии, как путешественники из различных приключенческих романов, которые очутились на необитаемом острове в результате кораблекрушения. Возможности по их спасению существуют, но когда они точно появятся – пока не известно.

"Сейчас создаются два новых частных космических корабля, разработчиками которых выступают SpaceX и Boeing. Ни один из них не будет готов к запуску в ближайшее время. Конечно, есть возможность использовать поврежденный Союз, но у подобного решения есть два больших минуса", — продолжает бывший командир МКС.

Эти минусы, по его словам, заключаются не только в том, что повреждения в обшивке сервисного модуля Союза могут вызвать какие-то проблемы при его возвращении на Землю, но и с тем, что в результате этого МКС останется без экипажа.

"Мне кажется, что руководство МКС примет решение максимально продлить сроки работы текущего экипажа – русского, немца и американца. Конечно, это не входило в их планы, и справиться с этой задачей будет крайне тяжело, но других вариантов у нас мало", — отмечает Хадфилд.

Запасов пищи и воздуха на борту станции, как отметил астронавт, хватит практически на неограниченное время, и жизни экипажа сейчас или в будущем ничего не будет угрожать. Вдобавок, челноки Dragon и Cygnus будут доставлять припасы на борт станции..

Для расследования аварийного запуска Союза Казахстан и Россия создадут совместную правительственную комиссию.

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Напомним, что 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.