12 октября 2018, пятница

Лететь надо. Беспилотную версию корабля Союз могут переделать для полета к МКС

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На МКС могут отправить переоборудованный аппарат

На МКС могут отправить переоборудованный аппарат

Беспилотный корабль Союз МС-14 могут переоборудовать под пилотируемый запуск из-за произошедшей 11 октября аварии.

Старт этого корабля был запланирован на 2019 год, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. 

"Беспилотный грузовик делали, потому что производство РКК Энергия заточено под производство четырех кораблей в год. Но это обычный пилотируемый корабль, который просто не был задействован в программе и его решили сделать грузовозвращаемым", — рассказал собеседник агентства.

"Скорее всего, Союз МС-14, который сейчас запланирован к полету на сентябрь 2019 года, сделают обычным пилотируемым кораблем", - добавил источник.

Ранее НВ сообщало, что экипаж космического корабля МС-09 может застрять на борту МКС на неопределенно долгое время из-за неготовности частных кораблей к полету в космос.

"Сейчас создаются два новых частных космических корабля, разработчиками которых выступают SpaceX и Boeing. Ни один из них не будет готов к запуску в ближайшее время. Конечно, есть возможность использовать поврежденный Союз, но у подобного решения есть два больших минуса", — подчеркнул бывший командир МКС, астронавт Крис Хадфилд.

В свою очередь, Роскосмос не исключает, что Международная космическая станция может остаться без экипажа, но будет пытаться избежать такого развития событий. Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев отметил, что изменятся планы запусков к МКС, как и дата возвращения находящегося там экипажа.

Напомним, что 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

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