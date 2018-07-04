Лазерная винтовка и цифровой револьвер. Пять видов самого технологичного оружия в мире

Cовременное оружие все больше похоже на разработки из фантастических фильмов

Китай создал «лазерный АК-47», который стреляет невидимым летальным световым лучом. В связи с этим НВ представляет пять видов самого технологичного оружия.

Китайские инженеры создали штурмовую винтовку ZKZM-500, которая стреляет разрушительным лазерным лучом.

Световой выстрел способен поражать цель с километра, воспламенять объекты и сжигать кожу человека. Изобретение принадлежит Сианьскому институту оптики Китайской академии наук и его уже прозвали лазерным АК-47.

Сообщается, что выстрел такой лазерной винтовки полностью бесшумный и невидимый, при этом луч настолько мощный, что сможет прошить бензобак или повредить сетчатку глаза. Стоимость такого оружия составляет около $15000.

Cтоит учесть, что, согласно Протоколу Организации Объединенных Наций по слепящему лазерному оружию и Женевской конвенции, запрещено использовать оружие направленной энергии (лазер), которое вызывает необратимую слепоту или наносит увечья людям.

Более гуманное применение лазеру нашли в военно-морских силах США. Их сверхточное лазерное оружие мощностью до 30 кВт могут использовать как для вывода из строя систем управления вражеских машин, так и для нанесения им физических повреждений.

В перспективе такая система может быть очень популярной для уничтожения беспилотных целей, ведь стоимость одного светового удара составляет всего один доллар.

Еще несколько лет назад, такое оружие можно было увидеть только в фантастических голливудских боевиках. Сегодня же некоторые страны планируют его массовое использование и даже проводят первые испытания.

В связи с этим НВ собрало пять примеров самого технологичного оружия в мире.

Цифровой револьвер

Одна из самых передовых разработок, объединяющая IT-технологии и огнестрельное оружие, принадлежит немецкой фирме Armatrix.

Их пистолет невозможно будет использовать против самого владельца.

Стрелок, который хочет воспользоваться оружием, должен надеть специальные часы, чтобы они постоянно находились в нескольких сантиметрах от спускового крючка. Если система не обнаружит часов, на рукояти загорится красный предупредительный сигнал и пистолет заблокируется.

Armatrix предлагает свою технологию в паре как с обычными 9-миллиметровыми пистолетами, так и с крупнокалиберными револьверами.

Стоимость единицы – от €7000.

Компьютеризированный гранатомет

Гранатометный комплекс XM-25 CDTE – совместная разработка американских и немецких компаний.

Особенностью оружия является 25-милиметровый компьютеризированный гранатомет и встроенный в снаряд вычислительный блок. Технология позволяет взрывать снаряд в непосредственной близости от противника, заранее программируя дистанцию и время детонации.

Стоимость одного образца достигает $35000. Military.com пишет, что оружие применялось американской армией в Афганистане в 2010-м.

Ослепляющая пушка

PHASR – персональная винтовка останавливающего и раздражающего воздействия. Еще одна разработка министерства обороны США, в которой используется лазер.

В отличие от китайского автомата, PHASR не наносит физических увечий и разработан для того, чтобы временно ослепить противника.

Использование такого оружия не запрещено ООН, поскольку оно не несет серьезной угрозы зрению человека.

PHASR также оснащен дальномером, чтобы можно было настроить силу лазерного луча и не навредить глазам противника с близкого расстояния.

Винтовка с умным прицелом

Техасская компания Trackingpoint разработала сложную оптическую систему, с которой вам невозможно будет промахнуться по мишени.

Подобно управлению компьютерной мышью сперва вам нужно пометить вашу цель специальным красным тегом. После этого, если оружие находится в боевом режиме, вам стоит свести действующий цифровой прицел с красной точкой и в то же мгновение произойдет выстрел.

Сообщается, что винтовка способна поражать цели на расстоянии от 900 метров, что является сложной задачей даже для профессиональных снайперов.

Ценник на таку винтовку стартует от $22000.

Автомат-амфибия

Автомат двухсредный специальный, или АДС, был разработан в России и предназначен для ведения огня под водой.

Оружие имеет режимы стрельбы вода/воздух и имеет максимальную дальность стрельбы 18 метров – на глубине 20 метров, и 25 метров – на глубине 5 метров.

Для подводной стрельбы можно использовать как специальные, так и обычные патроны калибра 5,45 мм.

Помимо малой прицельной дальности под водой, устройство автомата снижает эффективность стрельбы в воздухе и имеет небольшой ресурс.