Кузькина мать возвращается. Трамп хочет создать космические войска

Дональд Трамп поручил реорганизовать авиацию США и создать отдельные вооруженные космические силы.

С приходом к власти Дональда Трампа в начале 2017-го, его резкие заявления и решения обострили международное сотрудничество в сфере экологии, торговли и вооружения. Но, в отличие от противостояний СССР и США во второй половине 20-го века, сегодня холодная война может быть куда экзотичнее.

Так, пару дней назад, президент США поручил Пентагону реорганизовать вооруженные силы страны и создать «отдельную, но равную структуру» космических войск.

Политик-миллиардер планирует, что военно-воздушные силы должны быть разветвлены на две части, и космические войска должны стать шестым военным подразделением армии США после сухопутных, морской пехоты, береговой охраны, морских и воздушных сил.

Как сообщает Space.com, это решение небеспочвенно. Трамп уже говорил о своих грандиозных планах на предыдущих встречах, и не встретил негативного фидбека. Пентагон посоветовал ему сделать официальное заявление 18 июня на встрече Национального космического совета.

Предложение Трампа должно быть поддержано Конгрессом. А поскольку это довольно серьезное решение, парламент США должен переписать положения из конституции о значении и мисси вооруженных сил Америки.

Военно-воздушные силы США были созданы в 1947-м, и сейчас эта структура контролирует практически все финансирование военных космических исследований.

Некоторые выражают свое недовольство новым решением президента США. Так политик-демократ Билл Нельсон написал: «Президент поручил создать шестое подразделение вооруженных сил, хотя генералы говорят, что не хотят этого. Хорошо, что президент не может сделать это без Конгресса, поскольку сейчас не время разрывать воздушные силы пополам. Слишком много важных миссий на кону».

The president told a US general to create a new Space Force as 6th branch of military today, which generals tell me they don’t want. Thankfully the president can’t do it without Congress because now is NOT the time to rip the Air Force apart. Too many important missions at stake. https://t.co/uYzqg1W8nE