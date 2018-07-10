Космический корабль NASA, который отправится на Солнце, получил новый теплозащитный экран

В августе NASA запустит новый межпланетный космический корабль к Солнцу, который уже получил свой сверхпрочный теплозащитный экран.

Защитный щит на Parker Solar Probe устанавливали во Флориде, где он в настоящее время готовится к запуску, пишет The Verge.

Солнечный зонд Parker подлетит к нашей звезде ближе, чем любой другой аппарат ранее. Зонд будет находиться всего в 6,2 миллионах километров до поверхности Солнца, где будет взаимодействовать с солнечной короной или внешней атмосферой.

Parker поможет ученым узнать о происхождении и эволюции солнечного ветра, а также предоставит информацию, которая поможет экспертам прогнозировать изменения в космическом окружении Земли.

Теплозащитный экран на Parker Solar Probe состоит из двух слоев углеродного композита, который окружает толстую сердцевину из пены. Масса такой конструкции составляет около 72,5 кг.

Щит предназначен для защиты всего, что попадает в его тень, которая должна охватывать космический корабль и его инструменты. Щит также имеет специальное белое покрытие, отражающее тепло Солнца. Если он правильно выполнит свою работу, экран достигнет температуры более 2500 градусов по Фаренгейту (1370 градусов Цельсия), в то время как солнечный зонд Parker сохранит температуру в 30 градусов Цельсия.

После установки щита Parker Solar Probe почти готов к запуску. Космический корабль планируется запустить на борту ракеты Delta IV Heavy с мыса Канаверал, штат Флорида, уже 4 августа.

Агентство NASA пригласило представителей СМИ на презентацию уже собранного аппарата, которая пройдет 13 июля на территории Astrotech Space Operations в Тайтусвилле, штат Флорида.