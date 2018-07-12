Комплекс Супермена. Как Илон Маск в очередной раз спасает планету

Илон Маск пообещал обеспечить чистой водой людей в Мичигане. Это уже вторая за неделю благотворительная акция миллиардера, после попытки спасения детей в Таиланде.

Актер Роберт Дауни-младший однажды сказал, что использовал образ калифорнийского предпринимателя для перевоплощения в Железного человека. Параллели просты, ведь основатель и бессменный руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск известен не только своими революционными изобретениями в сфере космоса и электрокаров, но и постоянной заботой о мировых проблемах.

Так, сегодня ночью Илон объявил, что решит проблему с загрязнением воды в городе Флинт, штат Мичиган.

Сначала пользователь Baby D написал: «Илон Маск, много людей говорят, что вы не можете помочь с проблемой доставки чистой воды в Флинт». После чего Маск откликнулся на запись в Twitter: «Можете считать это обязательством. Я профинансирую обеспечение водой каждого дома во Флинте, который этого требует, вне зависимости от действий Управления по санитарному надзору. Без шуток».

Please consider this a commitment that I will fund fixing the water in any house in Flint that has water contamination above FDA levels. No kidding. — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2018

Позже, мэр Флинта Карен Вивер в том же Twitter заявила, что хотела бы поговорить с изобретателем по поводу нужд своего города. Илон Маск ответил, что позвонит ей уже завтра.

Sure, will call tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2018

Как пишет Bloomberg, несмотря на то, что один из крупнейших акционеров Tesla – Baillie Gifford & Co. попросили сконцентрироваться на ключевых проблемах компании, а именно производстве Model 3, Илон Маск все равно пообещал организовать выходные, чтобы добавить фильтры в Флинте и решить проблему с чистой водой.

Сообщается, что большинство домов в городе все-таки имеют питьевую воду, но некоторые жители считают, что стандарты и тесты Агентства по охране окружающей среды сфальсифицированы, и вода из их кранов непригодна.

Тем не менее, изобретатель сказал, что с его помощью установят фильтры тем, кому они действительно нужны, и помогут решить проблему с восприятием для тех, у кого вода в норме.

Ехать на помощь в Мичиган Маск планирует сразу после прибытия из Таиланда, где он пытался помочь спасти детскую футбольную команду.

Как уже писало НВ, Илон Маск разработал спасательную капсулу-субмарину из фрагментов своей ракеты Falcon 9 и лично привез ее в Таиланд. Однако, глава спасательной миссии Наронсак Осатанакорн отклонил предложение, объяснив, что субмарина, при всем ее технологическом совершенстве, непригодна для условий, в которых проводится спасательная операция.

В ответ Илон Маск обвинил Осатанакорна в некомпетентности, хотя детей благополучно освободили и без его изобретения.

Еще раньше Маск откликнулся на зов о помощи в Пуэрто-Рико. Почти год назад на остров обрушился разрушительный ураган Мария, из-за которого погибли 34 человека и почти все население страны имело проблемы с доступом к питьевой воде, еде, медицинской помощи и электричеству.

Тогда Илон пожертвовал собственные $250000 и помог снабдить остров солнечными батареями Tesla для восстановления электричества.

Бизнесмен написал, что по состоянию на конец апреля 2018-го Tesla установили более 1000 батарей в 662 местах и их команда продолжает работу 24/7, чтобы активировать еще несколько сотен аккумуляторов.

Также известно, что губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заинтересовался идеей Маска по превращению острова во флагманский энергетический проект Tesla.

Хотя некоторые считают, что переход на солнечную энергию будет слишком дорог для бедного государства, и может погубить одну из главных местных государственных компаний – Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико.