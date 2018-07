Комплекс Супермена. Как Илон Маск в очередной раз спасает планету

Илон Маск пообещал обеспечить чистой водой людей в Мичигане. Это уже вторая за неделю благотворительная акция миллиардера, после попытки спасения детей в Таиланде.

Актер Роберт Дауни-младший однажды сказал, что использовал образ калифорнийского предпринимателя для перевоплощения в Железного человека. Параллели просты, ведь основатель и бессменный руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск известен не только своими революционными изобретениями в сфере космоса и электрокаров, но и постоянной заботой о мировых проблемах.

Так, сегодня ночью Илон объявил, что решит проблему с загрязнением воды в городе Флинт, штат Мичиган.

Сначала пользователь Baby D написал: «Илон Маск, много людей говорят, что вы не можете помочь с проблемой доставки чистой воды в Флинт». После чего Маск откликнулся на запись в Twitter: «Можете считать это обязательством. Я профинансирую обеспечение водой каждого дома во Флинте, который этого требует, вне зависимости от действий Управления по санитарному надзору. Без шуток».

Please consider this a commitment that I will fund fixing the water in any house in Flint that has water contamination above FDA levels. No kidding.