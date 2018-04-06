Компания Virgin впервые протестировала космический корабль VSS Unity со включенным двигателем

Суборбитальный космический корабль VSS Unity типа SpaceShipTwo 5 апреля 2018 года совершил свой первый полет со включенным двигателем.

До сих пор испытания VSS Unity осуществлялись только в режиме планирования, то есть двигатели не включались, пишет Quartz.

5 апреля космический корабль, который выглядит как небольшой корпоративный самолет, пролетел 15 километров над пустыней Мохаве, штат Калифорния, с помощью своего носителя, самолета White Knight II. Вылетев из самолета, космический корабль запустил ракетный двигатель на 30 секунд и взлетел на 25 километров вверх, преодолев звуковой барьер. Затем он вернулся на землю в аэропорту Мохаве.

Во время испытаний 5 апреля суборбитальный корабль пилотировали летчики-испытатели Марк Стаки и Дейв Маккей. при испытаниях проверялась, в частности, возможность изменения угла установки хвостовых балок относительно фюзеляжа.

Как ожидается, VSS Unity в ближайшее время совершит еще несколько полетов со включенным двигателем и впервые выйдет в космос. При этом разработчики утверждают, что летная испытательная программа корабля будет сокращенной, поскольку основная часть проверок была проведена ранее. Сообщалось, что Virgin Galactic планирует начать коммерческие полеты VSS Unity в середине 2018 года, однако этот срок может сдвинуться.

Это только четвертый раз, когда космический корабль от Virgin Galactic, успешно использовал ракетный двигатель на испытательном полете. Во время предыдущей попытки, в 2014 году, первая версия космического корабля была уничтожена в результате аварии, которая стоила жизни летчику-испытателю Майкла Элсбери.

Ранее НВ рассказывало, что Virgin Galactic сообщила об успешных испытаниях своего космического корабля для суборбитальных полетов. Тогда впервые во время полета была задействована новая система поворота хвостового оперения, которая при заходе на посадку используется для аэродинамического торможения.