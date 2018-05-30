Компания Virgin успешно испытала космический корабль VSS Unity

Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo, известный как VSS Unity, завершил свой второй испытательный полет, взлетев над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Целью новых испытаний VSS Unity создатели назвали отработку систем управления полетом корабля в сверхзвуковом режиме, пишет Space.com.

"Основное внимание в сегодняшнем полете уделялось тому, чтобы расширить наше понимание сверхзвуковых характеристик и характеристик системы управления космическим кораблем, которые были ближе к конечной коммерческой конфигурации. Это включало перемещение центра тяжести назад за счет добавления пассажирских сидений и соответствующего оборудования", - заявили представители Virgin Galactic.

В ходе испытаний корабль отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo, после чего на 31 секунду включил ракетный двигатель, развив скорость в 1,9 числа Маха и набрав высоту около 35 километров.

Космоплан Virgin Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов. Британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, уверяет, что человечество находится буквально в шаге от начала эпохи частного космического туризма.

"Мы говорим о месяцах, а не о годах — так что это уже совсем близко. Нас ждут захватывающие времена", — отметил основатель Virgin Galactic.

Билеты на поездку с помощью SpaceShipTwo в настоящее время продаются за $250 000. Пассажиры испытают несколько минут невесомости и смогут увидеть кривизну Земли во время своего суборбитального полета. Кроме этого, корабль будет использоваться для научных экспериментов.

Как ожидается, VSS Unity в ближайшее время совершит еще несколько полетов со включенным двигателем и впервые выйдет в космос. При этом разработчики утверждают, что летная испытательная программа корабля будет сокращенной, поскольку основная часть проверок была проведена ранее. Сообщалось, что Virgin Galactic планирует начать коммерческие полеты VSS Unity в середине 2018 года, однако этот срок может сдвинуться.

Ранее НВ рассказывало, что Virgin Galactic сообщила об успешных испытаниях своего космического корабля для суборбитальных полетов. Тогда впервые во время полета была задействована новая система поворота хвостового оперения, которая при заходе на посадку используется для аэродинамического торможения.