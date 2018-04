Компания Маска протестирует скоростной тоннель Hyperloop

В ближайшее время компания SpaceX/Tesla намерена провести тестирование тоннеля для скоростного транспорта Hyperloop. Об этом глава компании Маск заявил в Twitter.

По словам Маска, капсула внутри вакуумного тоннеля Hyperloop должна достичь почти половины от скорости звука, что составляет примерно 500 км/ч. Длина тормозного пути должна составить около 1,2 километра.

Ранее капсулу удавалось разогнать до 350 км/ч.

Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~ 1.2km.

"Это немного безумно для такого короткого расстояния (тормозного пути – прим. ред.), так что в конечном итоге может выйти измельченный металл, но волнующее в любом случае", – добавил Маск.

This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either way