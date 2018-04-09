Компания Маска протестирует скоростной тоннель Hyperloop

Пассажирские капсулы будут располагаться внутри трубы с вакуумом

В ближайшее время компания SpaceX/Tesla намерена провести тестирование тоннеля для скоростного транспорта Hyperloop. Об этом глава компании Маск заявил в Twitter.

По словам Маска, капсула внутри вакуумного тоннеля Hyperloop должна достичь почти половины от скорости звука, что составляет примерно 500 км/ч. Длина тормозного пути должна составить около 1,2 километра.

Ранее капсулу удавалось разогнать до 350 км/ч.

Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~ 1.2km. - Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2018 г.

"Это немного безумно для такого короткого расстояния (тормозного пути – прим. ред.), так что в конечном итоге может выйти измельченный металл, но волнующее в любом случае", – добавил Маск.

This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either way - Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2018 г.

Hyperloop - это проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах американским венчурным капиталистом Илоном Маском. Сейчас проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.

Ранее сообщалось, что тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно будет запустить уже в 2019 году.