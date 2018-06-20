Компания Google создала нейросеть, которая предсказывает смерть человека с точностью 95%

Разработчики Google создали алгоритм, благодаря которому можно оценить состояние здоровья пациента и спрогнозировать дату его смерти.

Алгоритм под названием Medical Brain позволят анализировать состояния здоровья пациентов, а также прогнозировать его смерть, пишет Fox News.

Инженеры Google применили искусственный интеллект к огромному объему данных из более чем 216 000 взрослых пациентов, госпитализированных по крайней мере на 24 часа каждый в двух медицинских клиниках: медцентре Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Чикагском университете медицины.

Medical Brain анализирует показатели здоровья человека, его пол, этническую принадлежность, результаты лабораторных исследований, предыдущие диагнозы и прочие параметры.

"Нам было интересно понять, может ли глубокое обучение давать достоверные прогнозы по широкому спектру клинических проблем. Таким образом, мы выбрали результаты из разных областей, включая важный клинический результат (смерть), стандартную меру качества лечения, показатель использования ресурсов (продолжительность пребывания) и мера понимания проблем пациента (диагнозы). В исследовании, основанном на доказательствах, было установлено, что алгоритм может точно прогнозировать риск смертности, реанимацию в больнице, длительное пребывание в больнице", - подчеркивают авторы работы.

Согласно данным исследования, искусственный интеллект показал 95% точность при прогнозировании смертности пациентов на основе данных из Калифорнийского университета и 93% при использовании данных из системы Чикагского университета. Это значительно точнее, чем традиционная прогностическая модель.

Ученые рассчитывают, что в перспективе новый алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям, которые смогут дистанционно определить пациентов из группы риска.

Ранее НВ сообщало, что в Лондоне разработали искусственный интеллект, который способен предсказывать смерть пациентов с болезнями сердца. Программное обеспечение изучает анализ крови и сканирует ритм сердца. Точность предсказаний искусственного интеллекта из Лондонского института медицинских наук составляет около 80%.