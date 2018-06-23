Компания Blue Origin будет продавать билеты в космос уже в 2019 году

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса объявила о том, что она планирует продавать билеты на суборбитальные полеты для начинающих космических туристов.

Старт продаж ожидается в следующем году, но стоимость билетов пока не объявлена, пишет Gizmodo.

Компания заявила, что планирует скоро провести первые пассажирские испытания системы запуска New Shepard. Старший вице-президент Blue Origin Роб Мейерсон сделал это заявление во время своего выступления на саммите Amazon Web Services, который состоялся на этой неделе в Вашингтоне.

"Мы планируем начать летать с нашими первыми пассажирами в ближайшее время. Мы планируем начать продажу билетов в 2019 году", - заявил он аудитории.

Отмечается, что первыми пассажирами во время испытательных полетов станут сотрудники компании, и уже после прохождения всех испытаний New Shepard примет на борт космических туристов. Оценки стоимости билетов варьируются от $50 000 до $250 000 за место.

Еще в апреле, Боб Смит, исполнительный директор Blue Origin, сказал, что компания находится в процессе проверки, что корабль "хорош, стабилен и готов к полету", после чего команда "будет беседовать о том, какие цены будут и как будет выглядеть весь этот процесс".

Добавим, система New Shepard состоит из многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы. Ракета поднимает капсулу выше линии Кармана (условная граница космоса на высоте в 100 километров), после чего капсула отсоединяется и обе части приземляются независимо друг от друга.