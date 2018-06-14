Компании Илона Маска разрешили строить туннель в Чикаго

Мэр Чикаго Рам Эмануэль объявил о выборе буровой компании Илона Маска для создания и эксплуатации скоростной транзитной линии между международным аэропортом О'Хара и центром города.

Поездка из аэропорта должна занять примерно 12 минут, пишет The Verge.

Компания планирует перевозить пассажиров с использованием электрических транспортных средств в новых подземных туннелях. Проект будет полностью финансироваться компанией, без привлечения средств налогоплательщиков. По договору Маск будет получать все доходы от транзитных сборов и рекламы. Источники сообщают, что весь проект должен стоить менее $1 миллиарда.

"Если вы посмотрите на историю Чикаго ... каждый раз, когда мы были новатором в области транспорта, мы захватили будущее", - сказал Эмануэль в интервью.

Теперь в городе начнутся переговоры по контракту "один на один" с The Boring Company, после чего соглашение будет представлено в городской совет. Офис Эмануэля предоставил несколько подробностей о том, что ожидается от The Boring Company.

Каждое транспортное средство будет перевозить до 16 пассажиров, а также их багаж, и будет отходить от О'Хара и от блока 37 в центре Чикаго. The Boring Company планирует взимать относительно невысокую плату за проезд. Этот премиальный сервис должен стоить меньше, чем текущие услуги такси и проката авто. Компания планирует использовать незавершенную подземную транзитную станцию ​​на блоке 37 и создать новую станцию ​​в О'Харе. Конкретный маршрут будет назван во время переговоров по контракту.

Напомним, еще 29 ноября 2017 года мэр Чикаго Рам Эмануэль попросил заинтересованные компании представить предложения по разработке, проектированию, оснащению, финансированию экспресса между аэропортом и центром Чикаго. Илон Маск сразу заявил, что его Boring Company примет участие в этом конкурсе.

"Это будет петля, как Hyperloop, но без вакуума внутри трубы. Не нужно избавляться от трения воздуха для коротких маршрутов", - написал Илон Маск в своем блоге.