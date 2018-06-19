Кошмар Станиславского. Когда отрисованные персонажи полностью вытеснят из кино живых людей

Анимационные технологии в кино и компьютерных играх вышли на абсолютно новый уровень

Знаменитый актер Энди Серкис, с которого были срисованы Голлум и Кинг Конг, выступил с заявлением о том, что через сто лет игра виртуальных персонажей в кино будет полностью соответствовать игре реальных актеров. Но, судя по тому какие технологии используют уже сейчас, это произойдет намного быстрее.

Для рядового зрителя, большинство пришельцев, монстров, зверей и других анимационных персонажей в современных фильмах созданы с помощью компьютерной графики. Но, мало кто знает, что за созданием таких персонажей стоят реальные актеры, и их работа не менее, а порой даже более, сложна, чем у актеров, которые играют натурально.

Мало кому известный, но из-за этого только более легендарный британский актер Энди Серкис пережил все этапы развития компьютерной технологии захвата актерской игры.

В недавнем видеоролике на YouTube актер рассказал о том, как изменялась эта технология и как изменялось его влияние на персонажей.

Когда в начале 2000-х Энди играл Голлума, компьютер собирал только эмоции актера и графические дизайнеры с аниматорами дорисовывали все остальное.

Позже, в современном Кинг Конге, появилась возможность сканировать все мышцы лица и передавать точную анимированную копию главному герою.

Последним технологическим прорывом стало объединение этих технологий в одну в фильме Планета обезьян. Там игра Энди Серкиса была абсолютно реалистично передана оживленному герою.

Актер говорит, что играть таких персонажей ничуть не легче, чем снимать в кино вживую. Он объясняет – нужно точно также вживаться в суть героя, прочувствовать его эмоции, не говоря уже о технических сложностях и неудобствах с массой дополнительного оборудования.

Энди Серкис предположил, что через сто лет игра актеров так называемого цифрового грима не будет ничем отличаться от игры обычных актеров.

Но уже сейчас последние технологии позволяют создавать цифровую реплику актера, и с каждой деталью передавать его эмоции самым экзотичным персонажам.

Как пишет Gizmondo, Энди одним из первых осознал, что цифровой грим и захват актерской игры будут очень перспективными в анимации. На заре развития этих технологий он создал в Великобритании собственную студию Imaginarium, которая специализируется на анимации для фильмов, компьютерных игр и других медиа.

Imaginarium создают наиболее продвинутых анимационных персонажей благодаря оцифрованной игре актеров.

Напоследок, НВ вспоминает самых крутых анимированных героев в кино.

Аватар – Зои Салдана

Воплощением современных технологий как в сюжетном, так и в техническом плане, безусловно, является фильм Аватар.

Вышедший в 2009-м году, он до сих пор впечатляет зрителей качеством своей графики и спецэффектов.

Главную героиню Нейтри сыграла актриса Зои Салдана. Используя технологию полного захвата эмоций и наделяя персонажа мимикой в реальном времени, аниматорам удалось создать схожую с актрисой и, в то же время, визуально неповторимую героиню.

Напомним, что Аватар является самым кассовым в истории кинематографа со сборами почти в три миллиарда долларов по всему миру.

Планета обезьян – Энди Серкис

Помимо природной схожести человекоподобных млекопитающих и людей, создателям фильма удалось прорисовать актерскую игру Энди Серкиса настолько, что у зрителей могли закрасться сомнения – вдруг это были реальные одичавшие животные.

Чтобы лучше вжиться в роль обезьяны Цезаря, актер даже надевал специальные руки, полностью имитирующие конечности животного.

После этого и других фильмом, Энди Серкис вел споры по поводу того, что игра актеров с цифровым гримом должна оцениваться наряду с традиционными актерскими премиями. Однако, пока киноэксперты считают по-другому.

Пираты Карибского моря – Билл Найи

Один из самых узнаваемых анимированных героев – персонаж хоррор-рассказов Говарда Лавкрафта – Дейви Джонс.

Воплощенный актером Биллом Найи, прототип морского демона Ктулху буквально ожил на экранах зрителей.

В 2007-м году специалист по спецэффектам Джон Нолл даже получил Оскар за создание безупречного образа капитана Летучего голландца, максимально сохранив при этом актерское мастерство Билла Найи.

Рождественская история – Джим Керри

Посмотрев на этого анимированного героя, не остается никаких сомнений, что перед нами идеально прорисованная версия Джима Керри.

В подборе актеров важны не только технологии, но и визуальная схожесть с персонажем. Известный комик настолько точно воплотился в сказочного Скруджа, что кажется будто эту роль писали специально под него.

Приключения Тинтина – Джейми Белл

Еще один мультяшный персонаж, а точнее герой комиксов, – молодой журналист-детектив Тинтин.

Образ был воплощен британским актером Джейми Беллом, и также приобрел широкую популярность.

В создании этого анимационного фильма также участвовал пионер захвата актерской игры Энди Серкис. Возможно, благодаря этому факту, в сочетании с режиссурой Стивена Спилберга, экранизация стала культовой и собрала, внушительные для своего жанра, $370 млн.