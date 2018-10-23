23 октября 2018, вторник

Китайские ученые начали производить пластик из парниковых газов

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В Китае занялись проблемой пластика

В Китае занялись проблемой пластика

В Китае приступили к массовому производству биоразлагаемого пластика, созданного на основе углекислого газа, то есть двуокиси углерода.

Об этом сообщили в Чанчуньском институте прикладной химии Академии наук Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Углекислый газ относится к парниковым газам, но, вместе с тем, к числу дешевых углеродных ресурсов. Разлагаемый бактериями пластик на основе диоксида углерода отличается не только экологической безопасностью, но и экономичностью.

Научные сотрудники института начали исследование биологических материалов на основе двуокиси углерода в 1997 году. В настоящее время объем производства нового вида биодеградируемого пластика составляет 50 тысяч тонн в год.

"Создать биоразлагаемые материалы на основе двуокиси углерода теоретически не сложно, трудность заключается в разработке высокоактивного катализатора синтеза высокомолекулярных материалов и оптимизации их качества при условии снижения себестоимости", - рассказал старший научный сотрудник института Ван Сяньхун.

Ван Сяньхун с коллегами завершили технологический процесс создания нового материала в 2014 году. В ходе разработки специалисты получили патенты как в Китае, так и в Японии и США.

Новый полимер, как сообщается, применяется для изготовления пакетов, упаковочных материалов и сельскохозяйственной пленки. В частности в Китайской академии сельскохозяйственных наук уже четыре года подряд тестируют биоразлагаемую пленку.

"Если объем производства нового вида пластика достигнет 300 тысяч тонн в год, то его себестоимость в дальнейшем снизится", - заявил Ван Сяньхун.

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