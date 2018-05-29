Китайские инженеры научились очищать воду светом

Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду при помощи света и сетей из графена.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана, рассказали агентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, "схватывает грязь", а двуоксид титана, который является фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

Новый материал снижает концентрацию тяжелых металлов, его можно эффективно использовать для очистки промышленных стоков. Новинка была успешно протестирована в Шанхае, а также провинциях Цзянсу и Аньхой.

Согласно результатам испытаний в течение месяца, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились уже через две недели после размещения сетей с покрытием из нового материала. Его уже начали производить в промышленных масштабах.

В марте 2018 года НВ сообщало, что в зоне отчуждения возле ЧАЭС тестируют установку для очистки воды от радиации. Подобная установка может использоваться для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения. Технология представляет собой сочетание классических методов водоподготовки и очистки сточных вод - коагуляции, механической фильтрации, ионообменной сорбции и дешевого способа обеззараживания.