Китайская ZTE объявила об успешном звонке с использованием технологии 5G

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Group объявил о своем успехе в осуществлении первого в стране телефонного звонка с использованием технологии 5G.

Этот телефонный звонок стал одним из первых случаев применения технологии 5G в мире, сообщает агентство Синьхуа.

"Данный успех позволил Китаю сделать шаг вперед в развитии технологии 5G и поможет ускорить процесс коммерциализации этой технологии", - заявил Сян Лиган, эксперт в области телекоммуникаций, исполнительный директор посвященного телекоммуникациям сайта Cctime.

Этот телефонный звонок, совершенный компанией ZTE при содействии компании China Mobile Communications Corp, был основан на системе end-to-end 5G, которая будет запущена в коммерческое использование. Ожидается, что Китай осуществит коммерциализацию технологии 5G к 2020 году и станет крупнейшим в мире рынком по использованию 5G к 2025 году.

Ранее НВ сообщало, что компании Vodafone и Huawei объявили о "первом в мире звонке" через сеть, построенную согласно недавно одобренной спецификации Non-Standalone (NSA) 5G New Radio. Во время демонстрации передача данных достигла скорости выше 2 гигабит в секунду и осуществлялась в диапазоне 3,7 ГГц.

Интересно, что после тестирования официальные лица Vodafone заявили, что недавние испытания конкурирующих телекоммуникационных компаний не соответствуют последним стандартам 5G, поэтому именно их звонок должен считаться первым. В частности, американские AT&T и Verizon также заявляли, что завершили вызов с использованием системы 5G.