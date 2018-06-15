Китай впервые вывел спутник на обратную сторону Луны

Спутник Цюэцяо, который был запущен 21 мая, впервые в истории вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна примерно в 65 тысяч км от Луны.

Этот спутник будет выступать в качестве ретранслятора связи для китайского планетохода миссии Чанъэ-4, сообщает агентство Синьхуа.

Это первый в мире спутник связи, который находится на этой орбите и заложит фундамент для миссии лунного зонда Чанъэ-4, который предположительно совершит первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны, сказал президент Китайской академии космических технологий Чжан Хунтай.

Поскольку прямая связь с обратной стороны Луны невозможна, решить эту проблему поможет спутник-ретранслятор, который будет отвечать за передачу сигналов между Чанъэ-4 и наземной станцией.

На спутнике также находится нидерландский низкочастотный экспериментальный радиотелескоп NCLE. Вместе с орбитальным модулем к Луне были запущены два мини-спутника массой по 45 кг Лунцзян-1 и Лунцзян-2 (Longjiang), которые разработаны Харбинским технологическим институтом. Они находятся в тандеме на лунной орбите.

Как сообщили в Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности КНР и Государственном космическом управлении КНР, микроспутник Лунцзян-2 в настоящий момент вышел на окололунную орбиту.

Установленный на спутнике оптический видеозонд Саудовской Аравии начал работу и сделал несколько четких снимков лунной поверхности в видимом спектре.