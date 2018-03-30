Китай успешно вывел на орбиту два навигационных спутника

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Спутники Beidou-3 будут работать с уже функционирующими на орбите шестью аппаратами
Фото: China Plus

Спутники Beidou-3 будут работать с уже функционирующими на орбите шестью аппаратами

Китай произвел успешный пуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou-3, которые станут частью глобальной навигационной системы, создаваемой КНР,  сообщает China Plus News.

Как сообщается, после трех часов полета оба спутника вышли на заданную орбиту. Аппараты будут работать с уже функционирующими на орбите шестью спутниками Beidou после того, как пройдут серию тестов.

Отмечается, что Китай планирует к концу 2018 года увеличить до 18 число выведенных на орбиту спутников Beidou-3, а к концу 2020 года — до 30.

Ранее сообщалось, что Китай планирует запустить десятки спутников для космического интернета.

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