Оруэллу не снилось. Как компартия Китая вводит тоталитарный строй при помощи соцсетей

Власти Китая анонсировали запуск рейтинговой системы, при помощи которой можно будет делить общество на благоприятных и неблагоприятных граждан. Причем, безо всяких кляуз и доносов. Основную работу для бюрократов будут выполнять смартфоны и онлайн-сервисы.

В сети это событие уже сравнивают с культовым романом Джорджа Оруэлла 1984 и не менее известным британским сериалом Черное зеркало.

НВ решило разобраться, в чём суть рейтинговой системы Китая и чем может грозить появление настоящего «большого брата». Как гражданам Китая, так и остальному миру.

Предпосылки

Идея создания рейтинга пользователей уже далеко не нова. Западный мир, в котором безналичные покупки в интернете проще и безопаснее, чем поход в супермаркет, использует систему «сredit score», или так называемый «кредитный балл».

Это число, традиционно в диапазоне от 300 до 850, характеризует финансовый рейтинг плательщика. Рассчитывая таким способом кредитную историю и финансовое состояние, поставщики товаров и услуг могут обезопасить себя от неблагоприятных покупателей, которые имеют задолженности или несвоевременно выплачивают кредиты.

Но, загвоздка в том, что если по всему миру существуют сотни разных платежных систем, то в Китае, из-за закрытости экономики, почти весь миллиардный рынок пользователей между собой поделили лишь две компании – Аlipay, дочерняя фирма интернет-гиганта Alibaba, и WeChat Pay, принадлежащая другому китайскому техномонстру – Tencent.

Эти электронные финансовые системы помогли пользователям Китая почти полностью отказаться от наличных купюр. Спектр их услуг настолько широк, что позволяет в одном приложении оплачивать доставку завтрака домой, рассчитываться с коммунальными платежами, покупать билеты на транспорт – делать практически все что угодно.

Удобно, не правда ли? Хочешь оплатить парковку – введи номер автомобиля и дело в шляпе, хочешь заплатить за электричество – зарегистрируй адрес и код паспорта, всё проще просто.

Таким образом, за несколько лет эти сервисы собрали колоссальное количество информации, начиная от гастрономических предпочтений пользователей и адресов их любимых парикмахеров, и заканчивая кредитной историей и персональными данными.

Круговая порука

Alipay и WeChat Pay переросли в настоящие социальные сети, где каждый мог воспользоваться или предоставить качественный или некачественный сервис, распостранить правдивую или фейковую информацию, да и вообще вести отдельную виртуальную жизнь в своем смартфоне.

Все бы ничего, пока компартия Китая не положила свой красный глаз на этот клондайк информации: летом 2014-го года власти Китая обнародовали документ под названием План создания системы социального рейтинга.

Tencent и Аlibaba уже в 2015-м году получили разрешение на создание пилотной версии государственной системы социального рейтинга.

Компартия захотела добавить в этот рейтинг не только экономическую составляющую, но и оценивать моральные качества граждан. Таким образом, система будет начислять или отнимать баллы у пользователей в зависимости от того, как регулярно они оплачивают свои счета, не распространяют ли они неправдивой информации, нарушают ли они правила дорожного движения, собирают ли мусор на добровольных началах, или, к примеру, наоборот, мочатся в подземке.

По задумке властей, это нужно для того, чтобы выделить доверительных и неблагоприятных граждан, «восстановить доверие между людьми, предпринимателями и властью».

Система разработана таким образом, что люди с низким рейтингом не смогут получить кредит, выехать из страны на отдых или даже устроить детей в хорошую школу.

Как передает The Wall Street Journal, пилотные проекты рейтинга социального поведения уже стартовали в некоторых регионах Китая. К примеру, на востоке страны, в Ханчжоу, власти планируют снижать рейтинг за безбилетный проезд в метро, выброс мусора на улице и курение в общественных местах.

В северном регионе Нинся систему социального рейтинга будут использовать для контроля семей, которые имеют несколько детей, что официально запрещено. А в Шанхае и вовсе рейтинг смогут снизить, если вы недостаточно часто навещаете своих родителей.

Зачем это нужно?

Ясно, что ни о каком выделении благополучных граждан не идет и речи. Да и не может суперсовременная страна попросту удариться в такую степень тоталитаризма. Скорее всего, здесь наиважнейшим фактором выступают, опять-таки, титанические усилия власти по развитию китайской экономики.

Одно из главных условий повышения устрашающего рейтинга – частое успешное пользование услугами. Социальная активность и моральные качества это, конечно, хорошо, но, чём чаще вы будете совершать финансовые операции – тем полезнее вы будете для экономики и государства в целом.

Не воруй, зарабатывай, покупай – вот основной рецепт китайской благонадёжности граждан.

В этом смысле все просто, новый китайский рейтинг – эдакий мягкий кнут: хочешь ехать заграницу – повышай рейтинг, хочешь хорошо устроить детей – набирай баллы. Конечно, это очень легко завуалировать под благие начала социального развития каждого гражданина, но все равно у многих закрадутся сомнения, – чего это власть заботится о том, как часто я навещаю родителей?

Старт первых проявлений новой системы официально намечен на май нынешнего года. Планируется, что рейтинг заработает по всему Китаю уже в 2020. Огромная система будет синхронизировать терабайты информации о полутора миллиардах граждан между властью, судами, финансовыми учреждениями и другими социальными институциями.

Однако, некоторые эксперты полагают, что некоторые ее составляющие работают уже давно. В частности, Reuters цитирует заявление Высшего суда Китая, сделанное в начале 2017 года, согласно которому более 6 млн жителей страны были не допущены к авиаперелетам из-за «антисоциальных поступков».

И теперь, похоже на то, что из экономических соображений власти Китая получат тотальные возможности для слежки и контроля над каждым человеком. «Китайские власти надеются создать механизм автоматического ограничения прав человека со стороны бюрократической машины», - констатирует Майя Вонг из правозащитной организации Human Rights Watch.

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